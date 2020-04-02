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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Баткенской области предприниматель подарил больнице карету скорой помощи

В Баткенской области общему центру врачей села Кулунду местный предприниматель подарил карету скорой помощи. Об этом сообщает Республиканский штаб по коронавирусу.

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Стоимость машины — $15 тысяч. «Помимо этого, бизнесмен помог деньгами в размере 100 тысяч сомов для покупки средств индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Отметим, что государство продолжает просить деньги у доноров для борьбы с коронавирусом.

Республиканского штаба по коронавирусу
Фото Республиканского штаба по коронавирусу. Предприниматель Баткена подарил больнице карету скорой помощи

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое — в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое — в Ноокате, двое — в Оше и один — в Джалал-Абаде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148877/
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