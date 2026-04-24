В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести

В Бишкеке нашелся Бакбур Нургазиев (Бекташов) 1987 года рождения, местонахождение которого оставалось неизвестным с 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.
Неделю назад милиция распространила ориентировку о поиске мужчины. Его искала сестра. Она просила оказать содействие в розыске брата, который бесследно исчез 10 лет назад.
Милиция Бишкека напоминает о необходимости своевременного информирования органов внутренних дел о случаях пропажи людей для оперативного принятия мер.