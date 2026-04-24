Происшествия

В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести

В Бишкеке нашелся Бакбур Нургазиев (Бекташов) 1987 года рождения, местонахождение которого оставалось неизвестным с 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Неделю назад милиция распространила ориентировку о поиске мужчины. Его искала сестра. Она просила оказать содействие в розыске брата, который бесследно исчез 10 лет назад.

пресс-служба УВД Ленинского района
Фото пресс-служба УВД Ленинского района. Бакбур Нургазиев (Бекташов)
В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что разыскиваемый вышел на связь с родственниками. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Милиция Бишкека напоминает о необходимости своевременного информирования органов внутренних дел о случаях пропажи людей для оперативного принятия мер.
