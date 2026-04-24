Общество

Депутаты ЖК поднимут вопросы финансирования Оша на республиканском уровне

Депутатская группа «Ала-Тоо» Жогорку Кенеша провела выездное заседание в городе Ош, в ходе которого ознакомилась с текущим состоянием социальных и инфраструктурных объектов.

Депутаты совместно с мэрией обсудили актуальные проблемы региона, уделив особое внимание вопросам водоснабжения, здравоохранения и образования.

В рамках визита народные избранники посетили водозабор «Озгур» и муниципальное предприятие «Ош шаарсууканал», где ознакомились с ходом работ по обеспечению горожан чистой питьевой водой. Было отмечено, что при поддержке международных финансовых институтов в городе уже обновлено 100 километров водопроводных сетей из 600, однако для полной модернизации системы требуется дополнительное финансирование, которое депутаты намерены обсудить на республиканском уровне.

Важной частью рабочей поездки стала проверка образовательных учреждений, в частности школы-гимназии № 50 имени Нышанова. Из-за высокой нагрузки, когда в школе обучаются около 3 тысяч детей при переполненности классов до 40 человек, было принято решение о начале строительства нового учебного корпуса на 450 мест.  Строительство начнется в ближайшие дни за счет средств республиканского бюджета.

В Оше планируется завершить строительство 17 образовательных объектов к новому учебному году. 

Кроме того, участники выездного заседания уделили внимание экологическим вопросам и приняли участие в посадке деревьев в сквере на улице Аскара Шакирова, поддержав инициативу мэрии по расширению зеленых зон города.

По итогам осмотра объектов депутаты подчеркнули необходимость детального изучения каждой проблемы для подготовки конкретных предложений по их решению.
