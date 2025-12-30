Восемь диспетчеров на весь Бишкек. Скорой помощи планируют увеличить штат

В Центре экстренной медицины Бишкека планируют увеличить штат. Об этом 24.kg сообщил директор ЦЭМ Искендер Шаяхметов.

Напомним, на последней сессии городского кенеша один из депутатов выразил обеспокоенность работой скорой помощи. По его словам, на 1,5-миллионный город не хватает станций и работает всего восемь диспетчеров по приему вызовов.

Искендер Шаяхметов отметил, что министр здравоохранения поручил финансовому управлению проработать вопрос и изыскать финансирование на увеличение штата ЦЭМ.

«Мы передали расчеты. Надеемся, что в следующем году сможем набрать еще восемь диспетчеров. Соответственно, потребуется дополнительная техника (компьютеры, телефонное оборудование). Обещают и новый санитарный транспорт. В 2026-м в столице пройдут саммит ШОС, а также Всемирные игры кочевников — в этой связи планируют закупать машины скорой помощи», — сказал он.

Глава ЦЭМ заметил, что в связи со снижением заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом уменьшилась нагрузка и на службу 103. Центр вернулся в обычный режим работы, за последние сутки было 432 вызова.

В разгар эпидсезона бригад скорой помощи не хватает, больным приходится ждать по несколько часов.

Ранее сообщалось, что в условиях расширившейся территории обслуживания, связанной с административно-территориальной реформой, имеющихся бригад ЦЭМ (42) недостаточно.

С учетом численности населения и новых границ города реальная потребность Бишкека составляет примерно 150 бригад. То есть на сегодня работает менее трети от необходимого.

Ситуация осложняется и нехваткой санитарного автотранспорта даже на те бригады, которые выходят в смену. Многие машины технически изношены, регулярно выходят из строя, находятся в ремонте — в целом автопарк нуждается в полном обновлении.