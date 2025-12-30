Центр экстренной медицины Бишкека усилит работу в новогодние праздники

В Бишкеке 31 декабря и 1 января будет дежурить максимальное количество бригад скорой помощи — 42. Об этом 24.kg сообщил директор столичного Центра экстренной медицины (ЦЭМ) Искендер Шаяхметов.

По его словам, по ЦЭМ издан приказ, назначены ответственные лица по контролю за работой центра на все праздничные и выходные дни — с 31 декабря по 10 января.

Во время гуляний на центральной площади Ала-Тоо 31 декабря на дежурство выйдут две специализированные бригады — реанимационная и кардиологическая.

«Бригады подготовлены, укомплектованы необходимыми медицинскими изделиями, выданы дополнительные медикаменты и перевязочные материалы. Есть неприкосновенный запас в амбулаториях с круглосуточным доступом. Готовы не только мы, но и стационары, принимающие экстренных больных, — больница скорой помощи, Национальный госпиталь, детская больница, Национальный хирургический центр», — сказал Искендер Шаяхметов.

Он добавил, что за работу в праздничные дни по законодательству предусмотрен двойной оклад.

Директор ЦЭМ выразил надежду на то, что качество современных пиротехнических изделий и контроль за их реализацией улучшились, и обойдется без травм. По его словам, в прошлом году от пиротехники в новогоднюю ночь пострадало два человека.

По данным медиков, как правило, дежурство 31 декабря проходит легче, чем 1 января, когда у людей обостряются хронические состояния. Поэтому они советуют беречь здоровье, не переедать (желудок не привык в ночное время к большому объему пищи, в том числе жирной) и не злоупотреблять алкоголем. При необходимости можно промыть желудок обычной водой комнатной температуры без добавления марганцовки. При ухудшении состояния стоит обращаться за медицинской помощью.