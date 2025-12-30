10:42
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

Центр экстренной медицины Бишкека усилит работу в новогодние праздники

В Бишкеке 31 декабря и 1 января будет дежурить максимальное количество бригад скорой помощи — 42. Об этом 24.kg сообщил директор столичного Центра экстренной медицины (ЦЭМ) Искендер Шаяхметов.

По его словам, по ЦЭМ издан приказ, назначены ответственные лица по контролю за работой центра на все праздничные и выходные дни — с 31 декабря по 10 января.

Во время гуляний на центральной площади Ала-Тоо 31 декабря на дежурство выйдут две специализированные бригады — реанимационная и кардиологическая.

«Бригады подготовлены, укомплектованы необходимыми медицинскими изделиями, выданы дополнительные медикаменты и перевязочные материалы. Есть неприкосновенный запас в амбулаториях с круглосуточным доступом. Готовы не только мы, но и стационары, принимающие экстренных больных, — больница скорой помощи, Национальный госпиталь, детская больница, Национальный хирургический центр», — сказал Искендер Шаяхметов.

Он добавил, что за работу в праздничные дни по законодательству предусмотрен двойной оклад.

Директор ЦЭМ выразил надежду на то, что качество современных пиротехнических изделий и контроль за их реализацией улучшились, и обойдется без травм. По его словам, в прошлом году от пиротехники в новогоднюю ночь пострадало два человека.

По данным медиков, как правило, дежурство 31 декабря проходит легче, чем 1 января, когда у людей обостряются хронические состояния. Поэтому они советуют беречь здоровье, не переедать (желудок не привык в ночное время к большому объему пищи, в том числе жирной) и не злоупотреблять алкоголем. При необходимости можно промыть желудок обычной водой комнатной температуры без добавления марганцовки. При ухудшении состояния стоит обращаться за медицинской помощью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356587/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Восемь диспетчеров на весь Бишкек. Скорой помощи планируют увеличить штат
С высоты птичьего полета. Патрульная служба сняла новогодний ролик
Елка не из игрушек: Минстрой удивил кирпичным арт-объектом к Новому году
Более 12 тысяч милиционеров будут обеспечивать порядок в новогоднюю ночь
Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Новогодние праздники. В ООН призывают минимизировать отходы
Камчыбек Ташиев пообещал Иссык-Кульской больнице новые машины скорой помощи
Как не встретить Новый год в больнице? Советы и рекомендации врачей
Новогоднее настроение в транспорте. Как водители Бишкека украшают автобусы
Миллион, подарки и автографы: визит Камчыбека Ташиева в интернат удивил детей
Популярные новости
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Старый автопарк усиливает смог в&nbsp;Кыргызстане. Что придумали чиновники Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
30 декабря, вторник
10:38
Аудит в Нацстаткоме выявил нарушения на 18,8 миллиона сомов Аудит в Нацстаткоме выявил нарушения на 18,8 миллиона с...
10:31
В новогодние праздники усилены междугородние пассажирские перевозки
10:27
В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов
10:16
Forbes: Певица Бейонсе стала долларовым миллиардером
10:02
Восемь диспетчеров на весь Бишкек. Скорой помощи планируют увеличить штат