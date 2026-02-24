Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи

На дороге Кант — Бишкек автомобиль марки BMW создал аварийную ситуацию, следуя за машиной скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД Чуйской области.

Отмечается, что бригада медиков транспортировала пациента в тяжелом состоянии с диагнозом «острое желудочное кровотечение» и «гиповолемический шок II степени». Во время движения водитель BMW продолжал ехать позади кареты скорой помощи, создавая опасную обстановку на дороге.

Согласно законодательству, непредоставление преимущества в движении транспортным средствам с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей.

В УОБДД напоминают, что участники дорожного движения обязаны подчиняться сигналам и распоряжениям регулировщика независимо от своего местонахождения на дороге, а также независимо от требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки.

Водители транспортных средств оперативных и специальных служб при включенных проблесковых маячках и выполнении неотложных служебных обязанностей вправе отступать от требований правил, за исключением сигналов регулировщика. При этом воспользоваться преимуществом они могут только при условии обеспечения им беспрепятственного движения.