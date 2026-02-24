14:01
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Происшествия

Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи

На дороге Кант — Бишкек автомобиль марки BMW создал аварийную ситуацию, следуя за машиной скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД Чуйской области.

Отмечается, что бригада медиков транспортировала пациента в тяжелом состоянии с диагнозом «острое желудочное кровотечение» и «гиповолемический шок II степени». Во время движения водитель BMW продолжал ехать позади кареты скорой помощи, создавая опасную обстановку на дороге.

Согласно законодательству, непредоставление преимущества в движении транспортным средствам с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей.

В УОБДД напоминают, что участники дорожного движения обязаны подчиняться сигналам и распоряжениям регулировщика независимо от своего местонахождения на дороге, а также независимо от требований сигналов светофора, дорожных знаков и разметки.

Водители транспортных средств оперативных и специальных служб при включенных проблесковых маячках и выполнении неотложных служебных обязанностей вправе отступать от требований правил, за исключением сигналов регулировщика. При этом воспользоваться преимуществом они могут только при условии обеспечения им беспрепятственного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363326/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке на Киевской — Байтика Баатыра сбили скутериста
Бишкекчане жалуются на черный дым на улице Жукеева-Пудовкина. Ответ мэрии
В Бишкеке стройкомпания работала без разрешительных документов. Ее оштрафовали
После смертельной аварии в США проверяют компании, связанные с кыргызстанцами
В Бишкеке в результате наезда автомобиля скончался пешеход
Трагедия у «Теплых ключей»: автомобиль сорвался с обрыва, погибли трое
Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом
В Бишкеке нехватка врачей скорой помощи снизилась почти в три раза — Шаяхметов
Смертельное ДТП в США. МИД взял на особый контроль ситуацию с кыргызстанцем
В Ошской области водитель направлялся на аламан улак и сорвался в овраг
Популярные новости
Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана
Нападение ученика на&nbsp;учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в&nbsp;больнице Нападение ученика на учителя: мэр посетил Болатхана Карибжанова в больнице
В&nbsp;ГКНБ КР&nbsp;рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Взятка в&nbsp;$30&nbsp;тысяч. По&nbsp;подозрению задержали бывшего начальника колонии Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
13:59
Кыргызстан намерен устранить дефицит электроэнергии к 2028 году Кыргызстан намерен устранить дефицит электроэнергии к 2...
13:56
В Кыргызстане за год выплачено 147 миллионов сомов страховых компенсаций
13:44
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии квартирных краж
13:40
Водителя оштрафовали на 10 тысяч сомов за движение за каретой скорой помощи
13:34
В Токмоке задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия