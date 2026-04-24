Продлевать сроки аккредитации медвузов в КР не станут. Что будет со студентами

Продлевать сроки аккредитации медицинских вузов в Кыргызстане не будут. Об этом заявил сегодня на брифинге глава Министерства здравоохранения Дамир Осмонов.

«Это образовательная система, от которой зависит жизнь наших пациентов, наших граждан. На данный момент продление не рассматривается, ведь процесс идет с августа 2025 года», — сказал Дамир Осмонов.

Он подчеркнул, что ни один студент не пострадает.

Ректор Кыргызской государственной медицинской академии имени Индира Кудайбергенова добавила, что КГМА прошла международную аккредитацию.

«Если кто-то из вузов не пройдет аккредитацию, то студентов разделят между КГМА и другими, прошедшими аккредитацию. Все студенты продолжат учиться, мы за это отвечаем, — сказала она. — В каждом университете должно быть все по правилам и стандартам с момента открытия, тогда им будет легко пройти аккредитацию. Подать заявки и отчеты по самооценке вузы должны до 27 апреля, после этого в течение трех дней Совет по аккредитации Минздрава определяет комиссию, которая посетит вузы. Проверить их могут за один-два дня. То есть процедура недолгая».

Всего в Кыргызстане, по ее данным, 22 частных медицинских вуза и 11 государственных.

Среди иностранных студентов КГМА — в основном граждане Пакистана, Индии, но есть и из Кореи, США и других стран.

«Государство устанавливает контроль над всеми вузами, чтобы обеспечить качество подготовки кадров. Ведь в частных вузах учатся не только граждане из дальнего зарубежья, но и наши местные студенты», — резюмировала Индира Кудайбергенова.

Напомним, по указу президента в Кыргызстане ввели государственную монополию на подготовку специалистов в сфере медицины. Постановлением кабмина утвержден порядок проведения аккредитации медицинских образовательных организаций среднего и высшего профессионального медицинского образования. Согласно документу вузы должны пройти государственную аккредитацию до 1 июня 2026 года.

Частные медвузы считают сроки предельно сжатыми и просят президента ввести переходный период.

Образовательные организации, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке, утрачивают право на выдачу дипломов государственного образца и набор студентов.

Частные образовательные учреждения, обладающие необходимой инфраструктурой, но не соответствующие лицензионным либо аккредитационным требованиям, могут осуществлять образовательную деятельность исключительно в формате довузовских подготовительных курсов или учебно-клинических баз, находящихся под полным академическим и методическим управлением КГМА.