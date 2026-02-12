В Бишкеке нехватка врачей скорой помощи снизилась почти в три раза. Это зафиксировано после повышения зарплаты, сообщил журналистам главный врач городского Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

Он напомнил, что в 2025 году указом президента повышен размер заработной платы врачам скорой помощи в Бишкеке и Оше, а также хирургам, педиатрам и специалистам, работающим в отдаленных регионах.

«Если раньше у нас из 210 ставок врача 98 оставались вакантными, то после повышения зарплаты на 20 тысяч сомов их количество сократилось до 32. Дефицит врачей значительно снизился», — сказал Искендер Шаяхметов.

Напомним, 25 декабря прошлого года президент страны на Народном курултае сообщил о повышении с 1 апреля зарплаты для педагогов и медиков.

Ранее отмечалось, что штат ЦЭМ будет увеличен.