Сюжет: Полезные советы

Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке

Травмы происходят внезапно — дома, на работе, во время занятий спортом или на улице. Падение, перелом, вывих или глубокая рана требуют немедленной медицинской помощи.

ТРАВМПУНКТ 24/7 в Бишкеке сети клиник «Авиценна» — это отделение экстренной помощи при переломах, вывихах, ранах и острых травмах опорно-двигательного аппарата. Работает круглосуточно — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — и принимает взрослых и детей.

Оказываем полный спектр услуг травматолога-ортопеда: диагностика, лечение травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также медицинское наблюдение до полного восстановления.

Своевременное обращение в круглосуточный травмпункт «Авиценна» в Бишкеке снижает риск осложнений, ускоряет заживление и помогает быстрее вернуться к привычной жизни.

Когда нужно срочно обратиться в травмпункт?

Обратитесь немедленно, если после травмы возникли:

  • резкая или нарастающая боль;
  • деформация руки или ноги;
  • невозможность наступить на ногу или двигать конечностью;
  • выраженный отек;
  • кровотечение или глубокая рана;
  • онемение пальцев;
  • травма после ДТП или падения с высоты.

При переломах и вывихах первые часы после травмы имеют решающее значение. Отсутствие иммобилизации повышает риск смещения костных отломков, повреждения сосудов и необходимости хирургического лечения.

Какие услуги доступны дополнительно?

Также проводится плановый прием травматолога-ортопеда при хронических болях в суставах, артрозе, сколиозе, плоскостопии (изготовление индивидуальных стелек за 15 минут) и других ортопедических заболеваниях.

Диагностика проводится сразу после осмотра врача

В круглосуточном травмпункте «Авиценна» доступна необходимая диагностика:

  • рентгенография (24/7);
  • компьютерная томография (КТ);
  • УЗИ мягких тканей и суставов;
  • экспресс-лабораторная диагностика;
  • плантоскопия для оценки свода стопы.

Это позволяет быстро установить диагноз и начать лечение травм в Бишкеке без ожидания:

  • вправление вывихов;
  • иммобилизация переломов;
  • наложение гипса;
  • обработка ран;
  • современные обезболивающие блокады.

Преимущества травмпункта сети клиник «Авиценна»:

  • без записи;
  • отдельный вход;
  • современное оборудование;
  • опытные травматологи-ортопеды;
  • экстренная помощь 24/7 в Бишкеке.

Травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» работает круглосуточно, когда помощь действительно нужна.

Адрес: Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 124.

Сеть клиник «Авиценна» — шесть филиалов в Бишкеке: поликлиника, диагностика, хирургия, круглосуточные процедурные кабинеты и кардиотерапевтический стационар.

avicenna.kg

Кол-центр: +996 779 90 90 09.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли обращаться ночью?

Да, травмпункт работает круглосуточно — 24/7.

Нужно ли предварительно записываться?

Нет, прием осуществляется без записи.

Можно ли приехать с ребенком?

Да, принимаем взрослых и детей.

Делают ли рентген ночью?

Да, рентген проводится круглосуточно.

Где находится травмпункт?

Травмпункт 24/7 клиники «Авиценна» расположен по адресу: Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 124.

Работаем круглосуточно — без выходных и праздников.

Регистрационный номер НГМУ 3832 от 10.02.21.
Бизнес
