Травмы происходят внезапно — дома, на работе, во время занятий спортом или на улице. Падение, перелом, вывих или глубокая рана требуют немедленной медицинской помощи.
ТРАВМПУНКТ 24/7 в Бишкеке сети клиник «Авиценна» — это отделение экстренной помощи при переломах, вывихах, ранах и острых травмах опорно-двигательного аппарата. Работает круглосуточно — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — и принимает взрослых и детей.
Оказываем полный спектр услуг травматолога-ортопеда: диагностика, лечение травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также медицинское наблюдение до полного восстановления.
Своевременное обращение в круглосуточный травмпункт «Авиценна» в Бишкеке снижает риск осложнений, ускоряет заживление и помогает быстрее вернуться к привычной жизни.
Когда нужно срочно обратиться в травмпункт?
Обратитесь немедленно, если после травмы возникли:
- резкая или нарастающая боль;
- деформация руки или ноги;
- невозможность наступить на ногу или двигать конечностью;
- выраженный отек;
- кровотечение или глубокая рана;
- онемение пальцев;
- травма после ДТП или падения с высоты.
При переломах и вывихах первые часы после травмы имеют решающее значение. Отсутствие иммобилизации повышает риск смещения костных отломков, повреждения сосудов и необходимости хирургического лечения.
Какие услуги доступны дополнительно?
Также проводится плановый прием травматолога-ортопеда при хронических болях в суставах, артрозе, сколиозе, плоскостопии (изготовление индивидуальных стелек за 15 минут) и других ортопедических заболеваниях.
Диагностика проводится сразу после осмотра врача
В круглосуточном травмпункте «Авиценна» доступна необходимая диагностика:
- рентгенография (24/7);
- компьютерная томография (КТ);
- УЗИ мягких тканей и суставов;
- экспресс-лабораторная диагностика;
- плантоскопия для оценки свода стопы.
Это позволяет быстро установить диагноз и начать лечение травм в Бишкеке без ожидания:
- вправление вывихов;
- иммобилизация переломов;
- наложение гипса;
- обработка ран;
- современные обезболивающие блокады.
Преимущества травмпункта сети клиник «Авиценна»:
- без записи;
- отдельный вход;
- современное оборудование;
- опытные травматологи-ортопеды;
- экстренная помощь 24/7 в Бишкеке.
Травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» работает круглосуточно, когда помощь действительно нужна.
Адрес: Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 124.
Сеть клиник «Авиценна» — шесть филиалов в Бишкеке: поликлиника, диагностика, хирургия, круглосуточные процедурные кабинеты и кардиотерапевтический стационар.
Кол-центр: +996 779 90 90 09.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли обращаться ночью?
Да, травмпункт работает круглосуточно — 24/7.
Нужно ли предварительно записываться?
Нет, прием осуществляется без записи.
Можно ли приехать с ребенком?
Да, принимаем взрослых и детей.
Делают ли рентген ночью?
Да, рентген проводится круглосуточно.
Где находится травмпункт?
Травмпункт 24/7 клиники «Авиценна» расположен по адресу: Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 124.
Работаем круглосуточно — без выходных и праздников.
Регистрационный номер НГМУ 3832 от 10.02.21.