Травмы происходят внезапно — дома, на работе, во время занятий спортом или на улице. Падение, перелом, вывих или глубокая рана требуют немедленной медицинской помощи.

ТРАВМПУНКТ 24/7 в Бишкеке сети клиник «Авиценна» — это отделение экстренной помощи при переломах, вывихах, ранах и острых травмах опорно-двигательного аппарата. Работает круглосуточно — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — и принимает взрослых и детей.

Оказываем полный спектр услуг травматолога-ортопеда: диагностика, лечение травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также медицинское наблюдение до полного восстановления.

Своевременное обращение в круглосуточный травмпункт «Авиценна» в Бишкеке снижает риск осложнений, ускоряет заживление и помогает быстрее вернуться к привычной жизни.

Когда нужно срочно обратиться в травмпункт?

Обратитесь немедленно, если после травмы возникли:

резкая или нарастающая боль;

деформация руки или ноги;

невозможность наступить на ногу или двигать конечностью;

выраженный отек;

кровотечение или глубокая рана;

онемение пальцев;

травма после ДТП или падения с высоты.

При переломах и вывихах первые часы после травмы имеют решающее значение. Отсутствие иммобилизации повышает риск смещения костных отломков, повреждения сосудов и необходимости хирургического лечения.

Какие услуги доступны дополнительно?

Также проводится плановый прием травматолога-ортопеда при хронических болях в суставах, артрозе, сколиозе, плоскостопии (изготовление индивидуальных стелек за 15 минут) и других ортопедических заболеваниях.

Диагностика проводится сразу после осмотра врача

В круглосуточном травмпункте «Авиценна» доступна необходимая диагностика:

рентгенография (24/7);

компьютерная томография (КТ);

УЗИ мягких тканей и суставов;

экспресс-лабораторная диагностика;

плантоскопия для оценки свода стопы.

Это позволяет быстро установить диагноз и начать лечение травм в Бишкеке без ожидания:

вправление вывихов;

иммобилизация переломов;

наложение гипса;

обработка ран;

современные обезболивающие блокады.

Преимущества травмпункта сети клиник «Авиценна»:

без записи;

отдельный вход;

современное оборудование;

опытные травматологи-ортопеды;

экстренная помощь 24/7 в Бишкеке.

Травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» работает круглосуточно, когда помощь действительно нужна. Адрес: Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 124.

Сеть клиник «Авиценна» — шесть филиалов в Бишкеке: поликлиника, диагностика, хирургия, круглосуточные процедурные кабинеты и кардиотерапевтический стационар.

avicenna.kg

Кол-центр: +996 779 90 90 09.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли обращаться ночью? Да, травмпункт работает круглосуточно — 24/7.

Нужно ли предварительно записываться? Нет, прием осуществляется без записи.

Можно ли приехать с ребенком? Да, принимаем взрослых и детей.

Делают ли рентген ночью? Да, рентген проводится круглосуточно.

Где находится травмпункт? Травмпункт 24/7 клиники «Авиценна» расположен по адресу: Бишкек, улица Жукеева-Пудовкина, 124. Работаем круглосуточно — без выходных и праздников.

Instagram

Регистрационный номер НГМУ 3832 от 10.02.21.