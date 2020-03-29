Неделя-24. Коронавирус разогнал почти всех кыргызстанцев по домам

Коронавирус окончательно подорвал более или менее спокойную жизнь в Кыргызстане. В республике, которая долгое время оставалась «чистой» от заразы, теперь больных выявляют едва ли не ежедневно. На сегодня их число достигло 664 тысяч 608 человек.

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В итоге часть Кыргызстана, включая три крупнейших города — Бишкек, Ош и Джалал-Абад, закрыли, введя в них и нескольких районах чрезвычайное положение. Жизнь в столице в эти дни практически замерла — закрылись торговые центры, школы, детсады, многие люди перешли на удаленную работу. Кроме того, в городах ввели комендантский час.

Однако далеко не все жители Бишкека подчиняются запретам. На улицах по-прежнему много людей, а во время комендантского часа отлавливают не менее сотни человек.

По своим законам живет и доллар. Пока все сидят на карантине, он успел вновь подорожать на 2 сома и превысил отметку в 80 сомов. Причины старые — новости о коронавирусе и резкие скачки мировой цены на нефть. Похоже, прежнего курса в 69,9 сома нам уже не увидеть. Непонятно и то, на какой отметке доллар остановится, так как неизвестно, когда Кыргызстан выйдет из карантина и начнет восстанавливать работу малого и среднего бизнеса.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Жизнь с коронавирусом, захватившим мир

Фото героини материала. Журналист Гулайым Мурзаева

Журналист Гулайым Мурзаева последние два года живет в Чикаго (США). Она уехала по грин-карте с мужем и двумя детьми. Сейчас активно ведет блог на YouTube, где рассказывает истории соотечественников в США. У нее 60 тысяч подписчиков. Гулайым рассказала 24.kg, как в Америке идет борьба с коронавирусом, а также о жизни кыргызстанцев в Соединенных Штатах — «Вспышка коронавируса в США глазами кыргызстанки Гулайым Мурзаевой».

Правительство и республиканский штаб открыли счет для сбора денег на мероприятия по борьбе с COVID-19. Кроме того, 1 миллиард 686 миллионов предусмотрено из госбюджета. 24.kg выяснило, кто и сколько выделил денег, чтобы помочь кабмину бороться с новым вирусом. Подробнее — «От аплодисментов до миллионов. Кто и чем помогает в борьбе с коронавирусом».

«Кырк чоро» о женщинах, гей-парадах, политике и спонсорах

В Кыргызстане нет человека, который бы не знал о движении «Кырк чоро». Его активисты с завидным постоянством оказываются в центре скандалов. Лидеры «Кырк чоро» с таким же постоянством опровергают свою причастность к ним. Однако о движении известно мало, и 24.kg решило предоставить слово самим активистам.

Отметим, что интервью сняли еще до выявления первых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане.

Бойцы Кыргызстана — от армрестлинга до тайского бокса

Фото Толкунбека Исакова. Четырехкратный чемпион Азии по армрестлингу Толкунбек Исаков

Толкунбек Исаков в детстве из-за болезни полностью лишился зрения. Но это его не сломило. Выучился на юриста, был депутатом Бишкекского горкенеша. Ныне возглавляет Комитет по защите прав лиц с инвалидностью и занимается армрестлингом. За два года выиграл на чемпионатах Азии четыре золотые медали.

О хитростях соперников, борьбе с нечестным судейством, уходе из спорта и триумфальном возвращении 43-летний армрестлер рассказал в интервью 24.kg.

Шерзод Кабутов — двукратный чемпион Азии, двукратный победитель Кубка Европы и обладатель Кубка мира по кикбоксингу. В январе он уехал в Таиланд. Провел там два ярких профессиональных боя по тайскому боксу. Недавно его пригласили выступать на стадионе «Лумпхини» — одном из самых значимых в муай-тай. Ранее ни один кыргызстанец такой чести не удостаивался.

О случае, изменившем его жизнь, изнурительных тренировках, титулованных соперниках и тоске по дому 21-летний спортсмен рассказал в интервью 24.kg.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Мамасалы Ташматова. Город Ош

Сегодня в нашем выпуске представлены три региона Кыргызстана, где наши авторы сделали свои фотографии. Жаль, но пока ярких весенних снимков у нас нет. Свои коррективы внес злополучный коронавирус, из-за которого многие кыргызстанцы просто сидят по домам. Но надеемся, что все наладится в ближайшее время, и мы сможем вас порадовать новыми фотографиями. А пока — «Мгновения жизни. Город Ош и спокойный Иссык-Куль».

Что такое ипохондрия и как от нее избавиться

«Мне так плохо, я так болею» — любимая фраза ипохондрика. Человек, страдающий этим психопатическим расстройством, постоянно твердит о своих болячках. Зачастую мнимых. Ипохондрики обожают ходить по врачам, пьют горстями таблетки и очень сильно возмущаются, когда доктор отказывается лечить, а за фразу «Вы совершенно здоровы, и я не понимаю, зачем вам ложиться в больницу» могут и на медика в суд подать. Эксперты рассказали 24.kg, как распознать ипохондрика и обязательно ли человек с медикаментозной зависимостью искусный манипулятор.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Автолюбитель закрыл проход, встав на тротуаре на проспекте Чингиза Айтматова

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки». Кстати, это последний выпуск рубрики, который мы успели собрать до введения в Бишкеке чрезвычайного положения и комендантского часа.

Сколько денег «съедают» продукты в Бишкеке

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».