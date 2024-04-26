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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. Разработана схематическая карта новых границ Бишкека

Разработан проект схематической карты административной границы Бишкека. Он внесен в БГК для утверждения административных границ столицы. 

Как отмечается в справке-обосновании к проекту постановления горкенеша, документ разработан для  реализации Указа президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики» от 29 декабря 2023 года № 370 и определения административных границ. 

Справка 24.kg

В состав Бишкека вошли:

  • айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;
  • айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;
  • село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;
  • жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;
  • контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;
  • село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

В результате административно-территориальной реформы площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. Поэтому возникла необходимость пересмотра существующих границ Бишкека.

с сайта БГК
Фото с сайта БГК. Схематическая карта административной границы

Ознакомиться с картой в хорошем разрешении можно на сайте Бишкекского городского кенеша здесь
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292785/
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