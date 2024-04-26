Территориальная реформа. Разработана схематическая карта новых границ Бишкека

Разработан проект схематической карты административной границы Бишкека. Он внесен в БГК для утверждения административных границ столицы.

Как отмечается в справке-обосновании к проекту постановления горкенеша, документ разработан для реализации Указа президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики» от 29 декабря 2023 года № 370 и определения административных границ.

Справка 24.kg В состав Бишкека вошли: айыльные аймаки Орок и Новопавловка Сокулукского района;

айыльные аймаки Кок-Жар, Аламедин, Нижняя Ала-Арча, Лебединовка, Маевка, Пригородный Аламединского района;

село Орто-Сай Таш-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

жилой массив «Анар-Бак» и контуры № 544, 545, 552 Кара-Жыгачского айыльного аймака Аламединского района;

жилой массив «Алтын-Казык» Ак-Дебенского айыльного аймака Аламединского района;

контур № 177 села Ак-Жол Ат-Башинского айыльного аймака Сокулукского района;

село Мыкан и жилые массивы «Ак-Жар», «Нуркожо-Ата», «Адилет» Ленинского айыльного аймака Аламединского района.

В результате административно-территориальной реформы площадь столицы увеличилась до 38,6 тысячи гектаров с 12,9 тысячи. Поэтому возникла необходимость пересмотра существующих границ Бишкека.

Фото с сайта БГК. Схематическая карта административной границы

Ознакомиться с картой в хорошем разрешении можно на сайте Бишкекского городского кенеша здесь.