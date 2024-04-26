Омурбек Бабанов заявил о лжи и хищениях Жээнбекова и Аматова

Омурбек Бабанов прокомментировал видео, которое распространяет в Сети бывший управленец гипермаркета «Фрунзе».

В своем видеообращении бизнесмен сообщил о крупных хищениях, допущенных Болотмамбетом Жээнбековым и Бакытбеком Аматовым. Речь идет о миллионах сомов, а также о неуплате налогов в казну государства.

Он пояснил, что вынужден дать пояснения, «так как два дня назад Болотмамбет Жээнбеков высказал в его адрес много плохих и недоброжелательных слов».

История партнерства

«Я решил подробно рассказать, как он вместе с братом присваивал средства компании», — добавил Омурбек Бабанов.

По его словам, вложения в эту фирму составили более $12 миллионов.

«Несмотря на их воровство, я добавил сверху еще $1,5 миллиона. Общие мои инвестиции составили $13,5 миллиона», — отмечается в обращении.

Уточняется также, что на момент заключения сделки у компании имелись долги перед банками и кредиторами на $3 миллиона. Ее имущество находилось в залоге, по этой причине бывшие управленцы обратились к Омурбеку Бабанову и предложили выкупить 50 процентов доли фирмы.

«Перед заключением соглашения у Жээнбекова были всего четыре магазина и один земельный участок... Он задолжал поставщикам $1 миллион и банкам $3 миллиона 100 тысяч», — говорится в видео.

Партнерство было начато в 2016 году и длилось до тех пор, пока международный аудит не выявил хищения денежных средств в крупных размерах со стороны управленцев компании.

Омурбек Бабанов уточнил, что был проведен аудит, результаты которого у него на руках, при этом «партнеры» умолчали о проверке.

По итогам аудита инвесторы, которых Омурбек Бабанов намеревался привлечь, отказались от заключения сделки. После долгих переговоров все же было принято решение инвестировать.

«Мы инвестировали в фирму $12 миллионов. Сразу же закрыли их долг в размере $4 миллионов 100 тысяч. Другой вопрос заключался в том, что они не платили налоги, поскольку те же «бонусы» они получали в карман. Поэтому я сказал им, что у нас должна быть новая компания, которая должна работать прозрачно и платить все налоги. А свою старую фирму, в которой у них было непрозрачно, должны закрыть», — рассказал бизнесмен.

По-хорошему должно было быть возбуждено уголовное дело против Бакытбека Аматова за неуплату налогов в то время. Омурбек Бабанов

Начало

Омурбек Бабанов рассказал, что в 2016-м начался процесс оформления магазинов в новую компанию. При этом два магазина остались за братьями Болотмамбетом Жээнбековым и Бакытбеком Аматовым.

«Мы купили участок площадью 0,6 сотки за $1 миллион 630 тысяч, хотя его реальная стоимость должна была быть около $100 тысяч», — объяснил он, подчеркивая, что все средства были его.

В 2017 году, когда Омурбек Бабанов уехал за границу, управлением полностью занимались братья. По приезде бизнесмен обнаружил ухудшение ситуации.

«...Фирма продолжала оставаться убыточной. При этом к 2022-му у Бакытбека Аматова появились шесть своих магазинов, а у Болотмамбета Жээнбекова — 12. Когда мы вступили в партнерство, у них не было ни одного собственного магазина. Стало понятно, что они крадут», — считает он.

Омурбек Бабанов инициировал аудит. Выяснилось, что из кассы пропало 450 миллионов сомов.

Объяснений от Болотмамбета Жээнбекова и Бакытбека Аматова не последовало.

Бакытбек Аматов был председателем совета директоров с ежемесячной зарплатой $10 тысяч. Он передал управление компанией независимому директору.

Что-то пошло не так

Прошло немного времени, и стали всплывать новые данные, по мнению Омурбека Бабанова, о финансовых нарушениях.

По его данным, одна из фирм платила 7 тысяч сомов за аренду помещения под банкомат, но эта оплата через жену Бакытбека Аматова составляла всего 1 тысячу сомов. По словам бизнесмена, это привело к ущербу для компании в размере 8 миллионов сомов.

Омурбек Бабанов также рассказал, что без его согласия были совершены непродуманные покупки, например, ненужный металл на 17 миллионов сомов у завода «Курменти». Металл просто складировали за ненадобностью.

«Когда я спросил, зачем купили, мне сказали, что это нужно. Они оплатили 17 миллионов сомов. Но, когда мы рассчитывались, за это дали 10 миллионов. То есть убытки на 7 миллионов сомов», — возмущен он.

Кроме того, бизнесмен указывает на покупку магазинов сети «Семь дней» в Бишкеке, которые также приобретены без его ведома за $1 миллион 400 тысяч. Он говорит, что финансирование этой сделки прошло за счет компании, что привело к большим убыткам.

«Они не давали нам никакой информации, тайно купили их... Мы даже не знали об этом, комиссия от фирмы пошла туда, увидела гнилой инвентарь. Мне сказали, что это никуда не годится, ничего не стоит, но они все равно купили это», — поясняет Омурбек Бабанов.

По его словам, «этому человеку мы дали около $4 миллионов... Сегодня на них и их родственников записано 70 объектов. Они обогащались, а наша компания тонет в долгах на 450 миллионов сомов, которые мы до сих пор выплачиваем и закрываем».

Омурбек Бабанов предложил Жээнбекову и Аматову выкупить его долю через возврат денег, которые он вложил в компанию.

Сделка и заявление силовикам

Омурбек Бабанов также рассказал о трудностях, связанных с попытками бывших партнеров продать его долю в фирме, и ложных заявлениях в Генеральную прокуратуру и ГКНБ. Он возмущен распространением ложной информации о том, что, «когда инвесторы услышали имя Бабанова, убежали».

Бизнесмен опровергает это, указав на нежелание инвесторов сотрудничать с братьями из-за плохого состояния дел.

«Я мог бы просто забрать свои деньги и уйти, но решил, что это было бы неправильно. Те 450 миллионов перед 500-600 поставщиками компании, они сказали бы, что Бабанов забрал свои деньги и ушел, оставив их без денег. Я предложил совместно попытаться вывести фирму из кризиса, утвердив нового директора. Это привело бы к прекращению необоснованных финансовых потоков от братьев», — пояснил он.

Омурбек Бабанов также вспоминает, что после этого Болот Жээнбеков пришел с предложением продать ему свои акции. После переговоров он купил операторскую компанию за $2,5 миллиона. При этом бизнесмен подчеркивает, что Жээнбеков распространял неправду об условиях сделки.

Генеральная прокуратура и ГКНБ провели государственные экспертизы, подтвердив законность сделки и правомерность документов.

«После завершения сделки по их жалобе Генпрокуратура провела государственную экспертизу, которая подтвердила, что документы не подделаны, сделка была законной, деньги были уплачены. Они вторично подали жалобу в ГКНБ. Мы ходили на допрос. Там также провели экспертизу, и результаты показали, что все было в рамках закона», — рассказал Омурбек Бабанов.

По его данным, Бакытбек Аматов находится в СИЗО. Тот проходит подозреваемым по факту хищения денежных средств.

Бизнесмен заявляет, что готов предоставить и другие доказательства нарушений со стороны бывших партнеров.

В самой компании заявили, что Омурбек Бабанов намерен отстаивать свои честь, достоинство и деловую репутацию в суде, а также подать заявление в правоохранительные органы.

«Мы живем в правовом государстве, и вы будете отвечать перед законом», — обратился к бывшим партнерам бизнесмен.