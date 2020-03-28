14:42
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 28 марта. Сколько денег тратит семья на продукты

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали только картофель, лук, капуста и яйца. Подешевели хлеб, огурцы, помидоры, перец, сахар и молоко.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 21 марта. Сколько семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась сразу на 330,5 сома — до 4 тысяч 633 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 363 сома. С начала февраля в столице значительно подорожал перец. На сегодня это самый дорогой продукт корзины — он стоит как один килограмм мяса. Но стоит отметить, за последние семь дней он подешевел сразу на 77 сомов.

С начала года продуктовая корзина подорожала на 297 сомов. По сравнению с концом февраля цены снизились на 80 сомов. Отчасти это произошло потому, что за последнюю неделю значительно подешевели огурцы, помидоры и перец. Рекорд в снижении цены принадлежит именно помидорам, которые за семь дней стали дешевле на 94 сома.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины по-прежнему остаются хлеб и лук, хотя последний и вырос в цене.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы подсчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148216/
просмотров: 677
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 21 марта. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 14 марта. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 29 февраля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 22 февраля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 15 февраля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 8 февраля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 1 февраля. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 25 января. Сколько семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Сколько семья тратит на еду
Популярные новости
Чрезвычайное положение в&nbsp;Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги Чрезвычайное положение в Бишкеке. Банки будут предоставлять все услуги
Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова дорожает Доллар в Кыргызстане снова дорожает
Впервые с&nbsp;2016 года Centerra Gold выплатит дивиденды Кыргызстану Впервые с 2016 года Centerra Gold выплатит дивиденды Кыргызстану
МВФ выделил Кыргызстану $120,9 миллиона для борьбы с&nbsp;коронавирусом МВФ выделил Кыргызстану $120,9 миллиона для борьбы с коронавирусом
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
28 марта, суббота
14:41
Склады Госсанэпиднадзора забиты средствами индивидуальной защиты Склады Госсанэпиднадзора забиты средствами индивидуальн...
14:35
В Нарыне убит член ОПГ по прозвищу Лимонти
14:34
В Кыргызстане на 28 марта новых случаев коронавируса не зарегистрировали
14:27
В Ала-Буке женщина, у которой подозревали коронавирус, скончалась от пневмонии
14:12
Коронавирус в Кыргызстане. Задержаны женщины, писавшие в мессенджеры фейки