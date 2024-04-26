Временно приостановлены два троллейбусных маршрута в Бишкеке

Временно приостановлены два троллейбусных маршрута. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня, 26 апреля, с 19.00 временно приостановлены маршруты троллейбусов № 11 и 17, а маршрут троллейбуса № 10 частично изменен. Он будет курсировать до 8-го микрорайона.

В связи с этим в столице пустят дополнительные автобусы на маршрутах № 9, 226, 212, 51, 52 и 42.

«Временные изменения в работе городских троллейбусных маршрутов вызваны необходимостью канализационных работ на разворотном конечном пункте «Асанбай», — сказали в муниципалитете.

С 27 апреля все троллейбусы выйдут на линии и будут курсировать в штатном режиме.