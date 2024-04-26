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Депутата местного кенеша на Иссык-Куле уличили в покупке поддельного аттестата

В отношении депутата местного кенеша в Иссык-Кульской области возбудили уголовное дело за покупку школьного аттестата. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«Следствие установило, что К.У., заранее зная о порядке выдвижения кандидатур в депутаты айыльных кенешей, в 2020 году купил поддельный аттестат о среднем образовании, выданный школой имени Б.Мамбетова. Документ использовал при регистрации в качестве кандидата в депутаты местного кенеша в январе 2021-го. Факт зарегистрирован по статье «Использование заведомо подложного официального документа» УК КР», — говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили чекисты, не имевший оконченного среднего образования К.У. незаконно зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Тонского района в качестве кандидата и в последующем избран депутатом Болот Мамбетовского айыльного кенеша.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292784/
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