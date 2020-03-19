Вместо туалета ведро. На условия карантина жалуются в Джалал-Абадской области

Условия карантина в селе Озгоруш Джалал-Абадской области ужасные. Об этом в Facebook сообщила Аида Майрамбек кызы.

По ее словам, она вернулась из Саудовской Аравии 13 марта, в аэропорту ей ничего не говорили о домашнем карантине. Никаких инструкций не давали. После того как узнала, что в Сузакском районе подтвердили три случая коронавируса, сама обратилась в больницу, чтобы сдать анализы.

Фото Facebook. Вместо туалета пациентам предложили ведро

«Но в селе нет лаборатории, меня просто поместили в больницу. Палата хорошая, однако нет условий. Ночью дали ведро, сказали, что утром можно на улицу в туалет ходить, нет воды. Правительство уверяло нас, что все готово», — написала кыргызстанка.

Отметим, что это не первая жалоба граждан, помещенных на карантин. Ранее о плохих условиях писали в пункте обсервации на бывшей американской авиабазе в Бишкеке и поликлинике Оша.

Вчера стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа в Саудовской Аравии.

В Сузакском районе введен режим чрезвычайной ситуации.