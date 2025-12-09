Карантин и усиление первички. Эксперт об эффективных мерах борьбы с ОРВИ

Эффективные меры борьбы с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом включают разрыв цепочек передачи (карантинные меры) и усиление первичного звена для разгрузки стационаров. Об этом сообщила эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова на своей странице в Facebook.

По ее словам, главная цель экстренных мер:

снизить первичный поток тяжелых и нетяжелых пациентов в стационары;

оперативно расширить возможности амбулаторного и стационарного лечения;

обеспечить эффективное межведомственное управление кризисом в сезон ОРВИ.

Эксперт подчеркнула, что нужен комплекс мер на уровне кабмина, Минздрава и ФОМС:

1. Объявление режима повышенной готовности: официальное объявление, позволяющее оперативно использовать резервные фонды, упрощать закупки и мобилизовывать ресурсы других ведомств.

2. Экстренное финансирование: выделение средств из Фонда развития или резервного фонда на:

срочный закуп лекарств (противовирусные, антибиотики по протоколам, инфузионные растворы) и средств индивидуальной защиты (СИЗ);

оплату сверхурочной работы медицинского персонала;

мобильную медицинскую инфраструктуру.

3. Принятие решения о временном закрытии образовательных учреждений (школ, детских садов, вузов) на карантин в Бишкеке и прилегающих районах (по примеру пандемических практик) для разрыва цепочек передачи инфекции.

«Минздраву следует усилить, а не обесточить первичную медико-санитарную помощь (ПМСП). Усиление ПМСП всеми способами и раннее симптоматическое лечение на дому по протоколам доказанно снижает риск госпитализации и осложнений. Не надо забирать врачей с поликлиник, — считает Бермет Барыктабасова. — Нужно развернуть «гриппозные/ОРВИ кабинеты» на базе центров семейной медицины, групп семейных врачей, сельских амбулаторий, работающих семь дней в неделю; перевести часть врачей-специалистов (педиатров, ЛОР-врачей, терапевтов) в поликлиниках на усиленное дежурство в «гриппозных кабинетах» и в составе телеконсультаций; открыть горячую линию 118 как во время COVID-19».

Кроме того, эксперт предлагает внедрить телемедицинские консультации для маршрутизации и дистанционного консультирования нетяжелых пациентов, отменить или перенести плановую госпитализацию в детских и инфекционных больницах и не перенаправлять детей между больницами (ГДКБСМП, НЦОМИД, РКИБ).

«На время эпидсезона надо отменить профилактические приемы — пусть приказ о смене водительских прав отсрочат до окончания эпидсезона, а приемы беременных ведут онлайн. На прием приглашать только заслуживающих внимания. Кроме того, нужно организовать отдельные входы для здоровых детей, приходящих на плановую вакцинацию. При этом надо вести контроль качества, следует усиливать дистанционный контроль за правильностью ведения случаев ОРВИ на ПМСП», — написала Бермет Барыктабасова.

Отметим, что в стране продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю официально зарегистрировано 42,5 тысячи случаев. В Бишкеке откроют дополнительные койки и мобильные клиники, для разгрузки приемного отделения городской детской больницы поручено направить 10 педиатров из первичного звена для временной работы в стационаре.

Часть детсадов закрыто на карантин, а часть школ перешли на онлайн-обучение.