15:09
USD 87.45
EUR 101.98
RUB 1.14
Общество

Рост ОРВИ. Школы отправляют на карантин при отсутствии 20 процентов учащихся

По нормативным документам, если по всей школе отсутствует более 20 процентов учащихся, то общеобразовательную организацию можно отправить на карантин или перевести на онлайн-обучение. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

По ее словам, если общее количество отсутствующих детей не доходит до 20 процентов, но порог превышен в отдельных классах, то на онлайн переводят не всю школу, а именно класс.

«В Бишкеке, по нашим данным, пока был только один случай, когда полностью закрыли школу, потому что очень много детей заболели, — сказала Динара Оторбаева. — Решение о закрытии школ на карантин принимаем не мы. Департамент лишь дает рекомендации территориальным отделам образования и координационным советам. Центры госсанэпиднадзора ведут мониторинг».

Она призвала не отправлять заболевших детей в образовательные учреждения, а также не заниматься самолечением.

Читайте по теме
Гонконгский и свиной грипп. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане

«Я призываю родителей не бегать по стационарам, если начинаются симптомы ОРВИ. Чтобы не заразиться еще другим видом вируса, лучше позвонить в центр семейной медицины, узнать, есть ли необходимость обратиться в данное время в стационар, ведь там много пациентов, не хватает коек и большие очереди», — посоветовала Динара Оторбаева.

Она подчеркнула, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в это время года был ожидаем.

«Возможно, еще будет рост. Ведь, несмотря на то, что мы постоянно призываем соблюдать меры предосторожности, люди все равно ходят и заражают друг друга. Тем более сейчас благоприятные погодные условия, выживаемость у вируса очень хорошая. Один заболевший, вошедший в общественный транспорт, может заразить сразу несколько человек, а те в свою очередь заражают членов своих семей дома», — пояснила начальник управления.

По данным Минпросвещения на 7 декабря, в КР 207 школ перешли на онлайн-обучение, а 214 детских садов временно закрыты на карантин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353936/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
Заражаться можно без конца. Медик о росте ОРВИ и гриппа в КР
Гонконгский и свиной грипп. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Карантин и усиление первички. Эксперт об эффективных мерах борьбы с ОРВИ
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке откроют дополнительные койки и мобильные клиники
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 42,5 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
Программа продумана, учителей обучают. Минпросвещения о переходе на 12-летку
Рост ОРВИ. В Кыргызстане 214 детсадов на карантине, 207 школ перешли на онлайн
Переход на 12-летку. В Кыргызстане изданы учебники по математике
Более 650 школ внедряют инклюзивные практики в Кыргызстане
Школу имени Юрия Гагарина в городе Ош открыли после капитального ремонта
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и&nbsp;снег В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди и снег
В&nbsp;мечетях Кыргызстана прочитали молитву с&nbsp;просьбой послать Кыргызстану снег В мечетях Кыргызстана прочитали молитву с просьбой послать Кыргызстану снег
В&nbsp;Кыргызстане открыт памятник хану Садыру В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
Визит Камчыбека Ташиева на&nbsp;стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в&nbsp;соцсетях Визит Камчыбека Ташиева на стройку Old Bishkek вызвал волну мемов в соцсетях
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; наградил первых победителей акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» наградил первых победителей акции «20 миллионеров»
MEGA подтверждает международный уровень качества по&nbsp;стандарту ISO 9001:2015 MEGA подтверждает международный уровень качества по стандарту ISO 9001:2015
&laquo;Эл&nbsp;айткандай&raquo;: Globus и&nbsp;Jandan выпустили дроп с&nbsp;особым смыслом «Эл айткандай»: Globus и Jandan выпустили дроп с особым смыслом
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
9 декабря, вторник
14:54
ГУВД Чуйской области не подтвердило факты подкупа на выборах по округу № 17 ГУВД Чуйской области не подтвердило факты подкупа на вы...
14:51
В Китае казнили экс-главу инвесткомпании за взятки на $156 миллионов
14:43
Кабмин направил 133 миллиона сомов на повышение зарплаты ученым Кыргызстана
14:33
Программу развития госязыка до 2028 года подготовили в Кыргызстане
14:21
Кибермошенники выманили почти миллион сомов: задержан 19-летний дроппер