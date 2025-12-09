Рост ОРВИ. Школы отправляют на карантин при отсутствии 20 процентов учащихся

По нормативным документам, если по всей школе отсутствует более 20 процентов учащихся, то общеобразовательную организацию можно отправить на карантин или перевести на онлайн-обучение. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

По ее словам, если общее количество отсутствующих детей не доходит до 20 процентов, но порог превышен в отдельных классах, то на онлайн переводят не всю школу, а именно класс.

«В Бишкеке, по нашим данным, пока был только один случай, когда полностью закрыли школу, потому что очень много детей заболели, — сказала Динара Оторбаева. — Решение о закрытии школ на карантин принимаем не мы. Департамент лишь дает рекомендации территориальным отделам образования и координационным советам. Центры госсанэпиднадзора ведут мониторинг».

Она призвала не отправлять заболевших детей в образовательные учреждения, а также не заниматься самолечением.

«Я призываю родителей не бегать по стационарам, если начинаются симптомы ОРВИ. Чтобы не заразиться еще другим видом вируса, лучше позвонить в центр семейной медицины, узнать, есть ли необходимость обратиться в данное время в стационар, ведь там много пациентов, не хватает коек и большие очереди», — посоветовала Динара Оторбаева.

Она подчеркнула, что рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в это время года был ожидаем.

«Возможно, еще будет рост. Ведь, несмотря на то, что мы постоянно призываем соблюдать меры предосторожности, люди все равно ходят и заражают друг друга. Тем более сейчас благоприятные погодные условия, выживаемость у вируса очень хорошая. Один заболевший, вошедший в общественный транспорт, может заразить сразу несколько человек, а те в свою очередь заражают членов своих семей дома», — пояснила начальник управления.

По данным Минпросвещения на 7 декабря, в КР 207 школ перешли на онлайн-обучение, а 214 детских садов временно закрыты на карантин.