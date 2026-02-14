Кабмин обновляет правила защиты КР от завоза опасных инфекций

На общественное обсуждение вынесен проект постановления кабинета министров «Об утверждении правил по санитарной охране территории Кыргызской Республики и комплексного плана противоэпидемических мероприятий на 2026–2030 годы».

Документ устанавливает единые требования к организационным и санитарно-противоэпидемическим мерам для предотвращения завоза/заноса и распространения карантинных и особо опасных инфекций, представляющих угрозу общественному здравоохранению.

Проектом предусматривается, что правила будут обязательны для всех государственных органов, предприятий независимо от формы собственности и должностных лиц. В качестве правовой базы указаны законы КР об охране здоровья и общественном здравоохранении, нормы о государственной границе, международные договоры, а также международные медико-санитарные правила (ММСП, 2005 год).

Согласно тексту проекта, в случае осложнения эпидситуации возможно дополнительное открытие санитарно-карантинных пунктов на границах сопредельных государств и с КНР.

Предусматривается усиление санитарно-карантинного контроля на всех видах международного транспорта и в пунктах пропуска через госграницу.

Отдельным блоком описываются меры при угрозе распространения инфекций: допускается временное ограничение сообщения через границу на отдельных участках, а также введение карантинных мер по решению координационных органов на местах по согласованию с Минздравом. В документе также прописаны требования к действиям служб при выявлении больных с симптомами инфекций на транспорте и порядок проведения санитарного осмотра, дезинфекции, дезинсекции и дератизации при необходимости.

Комплексный план на 2026–2030 годы, согласно справке-обоснованию, должен обеспечить межведомственную координацию и готовность служб к оперативной локализации и ликвидации очагов опасных инфекций.