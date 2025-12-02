В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 36 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

В Кыргызстане за неделю, с 24 по 30 ноября, официально зарегистрировано более 36 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом журналистам сообщила начальник эпидуправления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

По ее словам, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла более, чем в два раза.

Более 70 процентов заболевших — дети до 14 лет.

Динара Оторбаева напомнила, что в Бишкеке на карантин закрыто около 25 детских садов, в Чуйской области — около 30 детсадов. В Оше пять школ полностью перевели на онлайн-обучение, а в шести — на удаленку перешли отдельные классы. В Баткене также часть классов в некоторых учебных заведениях переведена на онлайн.

В Бишкеке, по данным мэрии, проводится мониторинг общеобразовательных учреждений. В случае необходимости столичный Центр госсанэпиднадзора выдаст предписание, после чего детей направят на карантин. Такие решения принимаются локально.

По данным специалистов, в республике в основном циркулирует грипп А/H3N2, известный как гонконгский, грипп B, COVID-19, среди ОРВИ — риновирус, аденовирус, парагриппы и другие.

Медики призывают:

избегать места массового скопления людей (концерты, торговые центры);

по возможности сократить использование общественного транспорта;

использовать медицинские маски и антисептики для обеззараживания рук;

при появлении первых симптомов оставаться дома, детей не отправлять в школу и детские сады, чтобы не заразить окружающих и сверстников в группах и классах.

При появлении симптомов ОРВИ и гриппа специалисты советуют прежде всего обращаться в поликлиники по месту жительства, а не в стационары. Центры семейной медицины работают в будни до 20.00, есть дежурные врачи и в выходные.