16:37
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

В Кыргызстане за неделю зарегистрировано более 36 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

В Кыргызстане за неделю, с 24 по 30 ноября, официально зарегистрировано более 36 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Об этом журналистам сообщила начальник эпидуправления департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Динара Оторбаева.

По ее словам, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла более, чем в два раза.

Более 70 процентов заболевших — дети до 14 лет.

Динара Оторбаева напомнила, что в Бишкеке на карантин закрыто около 25 детских садов, в Чуйской области — около 30 детсадов. В Оше пять школ полностью перевели на онлайн-обучение, а в шести — на удаленку перешли отдельные классы. В Баткене также часть классов в некоторых учебных заведениях переведена на онлайн.

Читайте по теме
Подъем заболеваемости. Как отличить ОРВИ, грипп и COVID-19

В Бишкеке, по данным мэрии, проводится мониторинг общеобразовательных учреждений. В случае необходимости столичный Центр госсанэпиднадзора выдаст предписание, после чего детей направят на карантин. Такие решения принимаются локально.

По данным специалистов, в республике в основном циркулирует грипп А/H3N2, известный как гонконгский, грипп B, COVID-19, среди ОРВИ — риновирус, аденовирус, парагриппы и другие.

Медики призывают:

  • избегать места массового скопления людей (концерты, торговые центры);
  • по возможности сократить использование общественного транспорта;
  • использовать медицинские маски и антисептики для обеззараживания рук;
  • при появлении первых симптомов оставаться дома, детей не отправлять в школу и детские сады, чтобы не заразить окружающих и сверстников в группах и классах.

При появлении симптомов ОРВИ и гриппа специалисты советуют прежде всего обращаться в поликлиники по месту жительства, а не в стационары. Центры семейной медицины работают в будни до 20.00, есть дежурные врачи и в выходные.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353141/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Рост ОРВИ и гриппа. Поликлиники в Бишкеке работают до 20.00 и в выходные
Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке на карантин закрыто около 25 детских садов
Рост ОРВИ. В стационарах Бишкека перераспределяют нагрузку
Рост ОРВИ. В Бишкеке на карантин закрыты около десяти детских садов
Подъем заболеваемости. Как отличить ОРВИ, грипп и COVID-19
Звонков в три раза больше. Скорая помощь в Бишкеке работает на износ
Начался эпидсезон гриппа. Рекомендации медиков
Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Врачей не хватает. Почему пациентам приходится ждать в инфекционной больнице
Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
16:31
В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушки, его задержали В Ороке милиционер подозревается в изнасиловании девушк...
16:30
В Черном море продолжаются атаки на танкеры теневого флота РФ. Анкара осуждает
16:23
В Иссык-Кульской области начали строить солнечную электростанцию
16:06
Мультфильм «Зверополис-2» бьет рекорды по кассовым сборам
15:44
Мэрия Бишкека: Генплан столицы доработают с учетом проведенных опросов горожан