Рост ОРВИ. В Кыргызстане 214 детсадов на карантине, 207 школ перешли на онлайн

В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Кыргызстане в настоящее время 207 школ перешли на онлайн-обучение, а 214 детских садов временно закрыты на карантин. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По данным ведомства, ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения и департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора. Усилены меры профилактики.

«Согласно указанию санитарно-эпидемиологической службы, образовательный процесс переводится на онлайн-формат без необходимости получения отдельного разрешения Минпросвещения. Школы лишь направляют в министерство соответствующее уведомление», — отметили в ведомстве.

Напомним, за прошлую неделю по республике зарегистрировано более 36 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Более 70 процентов заболевших — дети до 14 лет.

Специалисты неоднократно подчеркивали, что карантин в образовательных учреждениях вводится локально в зависимости от уровня отсутствия детей по болезни.