Рост ОРВИ и гриппа. В Бишкеке на карантин закрыто около 25 детских садов

В связи с сезонным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Бишкеке на карантин закрыто около 25 детских садов. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По словам специалистов, в Чуйской области на 10-дневный карантин закрыто около 30 детсадов.

Кроме того, в Оше пять школ полностью перевели на онлайн-обучение, а в шести на удаленку перешли отдельные классы. Ранее сообщалось, что в Баткене часть классов в некоторых учебных заведениях также переведена на онлайн. 

«В этих регионах большая скученность населения, много коллективов, естественно, дети ходят в садики и школы и могут заражать сверстников. В остальных регионах республики эпидситуация стабильная», — пояснили в департаменте.

Школы столицы, напомним, находятся на онлайн-обучении с 25 ноября в связи с прошедшими визитом президента России в Кыргызстан, саммитом ОДКБ и выборами в Жогорку Кенеш. К урокам в обычном формате ученики возвращаются 2 декабря. 

Уточняется, что за неделю, с 24 по 30 ноября, заболеваемость ОРВИ и гриппом по стране выросла в два раза по сравнению с предыдущей неделей, когда зарегистрировали 13 тысяч случаев. Из всех заболевших почти 70 процентов — дети до 14 лет, из них более 40 процентов — до четырех лет.
