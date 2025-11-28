14:09
Общество

Рост ОРВИ. В Бишкеке на карантин закрыты около десяти детских садов

В Бишкеке в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом на карантин сегодня закрыли около десяти детских садов. Об этом 24.kg сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По словам специалистов, карантин вводят локально в зависимости от посещаемости детей, он продлится десять дней.

Решение о закрытии детсадов или переводе школьников на онлайн-обучение принимают в случае отсутствия более 20 процентов детей только в связи с ОРВИ.

Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане

Заболеваемость среди школьников Бишкека не уточняется, поскольку с 25 ноября до 1 декабря включительно они находятся на онлайн-обучении в связи с визитом президента России в Кыргызстан, саммитом ОДКБ и предстоящими выборами в Жогорку Кенеш.

Что касается школ в других регионах, то, по данным специалистов ДГСЭН, на онлайн-обучение в связи с ростом ОРВИ перевели по 3-4 класса в нескольких школах Баткенской области.

В целом по республике эпидситуация стабильная.

Отметим, что в Кыргызстане за неделю с 17 по 23 ноября зарегистрировано 13 тысяч 54 случая ОРВИ и гриппа, что выше в 1,6 раза по сравнению с предыдущей неделей. Из них 69,4 процента составляют дети до 14 лет (9 тысяч 55 случаев).

Врач рассказала, как отличить ОРВИ, грипп и COVID-19.
