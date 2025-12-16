ОРВИ и грипп. Более 500 школ в Кыргызстане перевели на онлайн-обучение

В связи с эпидсезоном ОРВИ и гриппа, по данным на 15 декабря, по Кыргызстану 526 школ переведены на онлайн-обучение на время инкубационного периода. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, также на карантин закрыты 403 дошкольных образовательных учреждения.

Отметим, что всего в республике функционирует около 2,4 тысячи школ, в том числе 224 — частные.

Специалисты территориальных центров санэпиднадзора продолжают ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

За прошлую неделю в стране официально зарегистрировано 37,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, что на 11,7 процента меньше, чем за предыдущую неделю.

Медики призывают граждан соблюдать меры профилактики и не заниматься самолечением, а обращаться в поликлиники по месту жительства.