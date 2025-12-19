12:26
Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается. Онлайн-режим в школах КР отменили

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Кыргызстане пошла на снижение, в стационарах имеются свободные койки. Об этом 24.kg сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По словам специалистов, в связи с этим онлайн-режим в школах отменили, уроки проводятся в обычном формате. Онлайн-занятия могут сохраняться в отдельных классах с низкой посещаемостью детей из-за ОРВИ и гриппа.

Что касается работы детских садов, то после окончания инкубационного периода карантин в них отменяется.

Ранее сообщалось, что, по данным на 15 декабря, в республике 526 школ переведены на онлайн-обучение на время инкубационного периода, на карантин закрыты 403 дошкольных образовательных учреждения.

Специалисты территориальных центров санэпиднадзора продолжают ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Медики призывают граждан соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей и не заниматься самолечением, а своевременно обращаться в поликлиники по месту жительства.
