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Общество

Убийство Улана Салянова. Обвиняемый заявил об угрозах

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

В ходе заседания адвокат Икрамидин Айткулов, защищающий интересы обвиняемого Асанэмира Абыкулова, заявил ходатайство о переводе его подзащитного из СИЗО-1 ГСИН в СИЗО ГКНБ.

Обвиняемый заявил, что ему угрожает опасность, потому что он назвал имена чиновников.

Однако судья Марат Сыдыков не удовлетворил ходатайство адвоката.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.

13 января на процессе обвиняемые заявили, что готовы назвать фамилии отдельных высокопоставленных чиновников. Но пока этого не сделали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142712/
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