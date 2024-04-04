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Происшествия

В Ноокене после пожара найдено тело мужчины с ранением

Милиция Ноокенского района арестовала подозреваемого в убийстве 69-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, в селе Масы на 4-м этаже многоквартирного дома произошел пожар. После осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины с ранением.

пресс-службы УВД Джалал-Абадской области
Фото пресс-службы УВД Джалал-Абадской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. По подозрению задержан 42-летний житель Базар-Коргонского района Д.М.

Следствие по делу продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290699/
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