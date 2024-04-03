В Кара-Суу девушка убила брата. Обвиняемую оставили под стражей до конца мая

Семнадцатилетнюю девушку оставили под стражей до 25 мая. Жительница Кара-Суу обвиняется в убийстве младшего брата. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Ошского горсуда.

По ее данным, постановлением суда от 26 марта ходатайство следователя УВД Ошской области удовлетворено. Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой продлен до 25 мая.

Напомним, в Кара-Суйском районе 17-летнюю девушку задержали по подозрению в убийстве брата. Она ударила десятилетнего мальчика острым предметом в шею. Последний от полученной раны скончался.