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В Кара-Суу девушка убила брата. Обвиняемую оставили под стражей до конца мая

Семнадцатилетнюю девушку оставили под стражей до 25 мая. Жительница Кара-Суу обвиняется в убийстве младшего брата. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Ошского горсуда.

По ее данным, постановлением суда от 26 марта ходатайство следователя УВД Ошской области удовлетворено. Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемой продлен до 25 мая. 

Напомним, в Кара-Суйском районе 17-летнюю девушку задержали по подозрению в убийстве брата. Она ударила десятилетнего мальчика острым предметом в шею. Последний от полученной раны скончался.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290656/
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