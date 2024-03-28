В Джалал-Абаде женщину подозревают в убийстве мужа

В Джалал-Абаде задержали женщину по подозрению в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.
По ее данным, 25 марта в милицию поступила информация о том, что женщина ударила мужа острым предметом, от чего последний скончался.
На месте в качестве вещественного доказательства оперативно-следственная группа изъяла нож. Назначены экспертизы.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемой тоже 52 года. Ее задержали и заключили под стражу.
Следствие продолжается.