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Происшествия

В Джалал-Абаде женщину подозревают в убийстве мужа

В Джалал-Абаде задержали женщину по подозрению в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

По ее данным, 25 марта в милицию поступила информация о том, что женщина ударила мужа острым предметом, от чего последний скончался.

На месте в качестве вещественного доказательства оперативно-следственная группа изъяла нож. Назначены экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Задержанная
По предварительным данным, супруги жили вместе с 2012-го. В день трагедии они употребляли алкоголь. Погибшему было 52 года.

Подозреваемой тоже 52 года. Ее задержали и заключили под стражу.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290109/
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