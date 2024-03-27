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Общество
Сюжет: Семейное насилие

В Москве кыргызстанец зарезал жену

В Москве на Большой Черкизовской гражданин Кыргызстана зарезал супругу и попытался убить ее подругу и тещу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет РФ.

Уточняется, что подозреваемый 1999 года рождения.

По данным следствия, 27 марта 2024 года гражданин КР, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Большая Черкизовская в городе Москве, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей жене, 2001 года рождения, нанес ей несколько ударов ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Также фигурант напал с ножом и причинил колото-резаные ранения матери и подруге супруги. После чего подозреваемый нанес себе телесные повреждения.

Следователями столичного СК осмотрено место происшествия, где изъято орудие преступления, по которому назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая.

Мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. После разрешения врачей он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу.

«Заведено дело об убийстве, следователи проверят и соблюдение миграционного законодательства», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289987/
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