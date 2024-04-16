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Сюжет: Семейное насилие

В Сокулуке мужчина убил сожительницу. Преступник скрывался на Иссык-Куле

На Иссык-Куле задержан мужчина, объявленный в розыск за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По ее данным, в начале марта в районе дачи «Электромеханик» Сокулукского района обнаружено тело М.А., 1975 года рождения, с признаками насильственной смерти.

«Следствие установило, что совершил преступление сожитель женщины. Он был неоднократно судим», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого нашли в Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291735/
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