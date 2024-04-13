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Происшествия

Пять человек погибли в результате нападения в торговом центре в пригороде Сиднея

По меньшей мере пять человек погибли в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в пригороде Сиднея. Об этом сообщил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс, передает ТАСС.

«Есть пять жертв, они погибли в результате действий нападавшего», — сказал он, добавив, что еще несколько человек госпитализированы, некоторые из которых «в серьезном, критическом состоянии».

По словам представителя полиции, нападавший действовал в одиночку, он ликвидирован. Его мотивы неизвестны.

В скорой помощи ранее заявили, что нападавших было двое, второй из них скрылся, полиция ведет его поиски.

Ранее телеканал ABC сообщил со ссылкой на полицию, что в ТЦ Westfield Bondi Junction вызваны службы экстренной помощи «после сообщений о нескольких ножевых ранениях». Посетителей торгового центра эвакуировали.

Точных данных о числе госпитализированных нет. Местные СМИ сообщали, что в больницы доставлены восемь человек, в том числе девятимесячный ребенок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291486/
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