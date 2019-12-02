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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал с феминале. Министр культуры назвал выставку провокационной

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов назвал феминале провокационной. Об этом он сообщил сегодня на встрече с активистами.

По мнению чиновника, в мире часто проходят провокационные акции под прикрытием поддержки феминисток.

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«Под флагом феминизма проводились акции с голой женщиной в парламенте, церкви. Здесь у нас (в музее ИЗО) тоже произошла провокация», — заявил он.

Азамат Жаманкулов также сказал, что специальная комиссия изучит скандальную выставку в музее.

Активисты потребовали от главы профильного ведомства защитить национальные ценности и не допускать подобные акции в музеях страны.

«На выставке есть лозунги об однополых браках тоже. Считаем, что это антиконституционный призыв. Надо проверить, заходили ли несовершеннолетние в музей, где проходила акция с участием голой женщины. Если да, то это будет считаться пропагандой порнографии», — отметил активист Айбек Бусурманкулов.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.
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