Объем экспорта молочной продукции из Кыргызстана вырос на 16,7 процента

В январе — апреле 2026 года объем экспорта молочной продукции из Кыргызстана составил 11 тысяч 799 тонн. Это на 1 тысячу 688,2 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Рост составил около 16,7 процента, сообщает Минводсельпром.

По его данным, основное влияние на увеличение экспорта оказал рост спроса на отдельные виды молочной продукции. В частности:

экспорт кисломолочной продукции (курут, кумыс и другие) вырос с 3,6 до 116,5 тонны;

экспорт молочной сыворотки достиг 164 тонн;

сухое обезжиренное козье молоко — 17,6 тонны;

молочный коктейль — 2,2 тонны;

сливки — 1,6 тонны.

В то же время по отдельным видам продукции отмечено снижение объемов экспорта. Так, экспорт сливочного масла, сухого молока, сыра и мороженого по сравнению с прошлым годом сократился.

В целом в молочной отрасли сохраняется положительная динамика экспорта. Расширение экспортного ассортимента и выход новых видов продукции на внешние рынки способствуют развитию отрасли.