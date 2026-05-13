Общество

В колледжи будут принимать абитуриентов на основании результатов ОРТ

Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана утвердило порядок организации приема абитуриентов в образовательные организации среднего профессионального образования на 2026/27 учебный год.

Приказ принят в целях проведения приемной кампании.

Согласно документу, зачисление абитуриентов, имеющих среднее общее образование (11 классов), на грантовые и контрактные места будут осуществлять на основании результатов Общереспубликанского тестирования (ОРТ) текущего года.

Исключение составляют специальности в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта.

Руководителям спузов поручили обеспечить проведение приемной кампании в строгом соответствии с утвержденным порядком приема и действующими нормативными требованиями.

Предусмотрено утверждение отдельного плана приема для иностранных граждан с учетом лицензионных нормативов.

Особое внимание уделили обеспечению доступности среднего профессионального образования для социально уязвимых категорий граждан. В числе категорий, имеющих право участвовать в конкурсе на основании подтверждающих документов: лица с инвалидностью, дети-сироты, дети погибших в апрельских, июньских и баткенских событиях, а также кайрылманы.

ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов

Кроме того, установлено, что в каждом туре приема абитуриент может подать одну заявку на участие в конкурсе на получение государственного образовательного гранта или ваучера и одну заявку на обучение по контрактной форме.

Граждане России, Беларуси и Казахстана смогут участвовать в конкурсе на получение государственного образовательного гранта на равных условиях в рамках действующих международных соглашений. Для подачи документов предусмотрена электронная система «Абитуриент Online».

Министерство отмечает, что реализация данных мер направлена на обеспечение прозрачности, доступности и эффективности приемной кампании в системе среднего профессионального образования КР.
