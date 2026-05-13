09:59
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Экономика

Рубль взлетел до годового максимума: курс валют Нацбанка и обменных бюро

Фото из интернета. Российский рубль подорожал сразу почти на 2 процента

Российская валюта резко укрепилась, продемонстрировав взрывной рост. Обновил годовой рекорд и китайский юань. Евро и казахский тенге подешевели. Об этом говорится в данных Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,78 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,7057 сома (снижение на 0,23 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,17 сома, продажа — 103,15 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1837 сома (рост на 1,89 процента). Максимум 2026 года. Валюта установила новый рекорд. Данный показатель является максимумом с середины 2022-го.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,15 сома, продажа — 1,188 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1885 сома (снижение на 0,53 процента). Наиболее заметное падение среди основных валют. Достиг майского минимума.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1735 сома, продажа — 0,1962 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8693 сома (рост на 0,001 процента). Исторический максимум и абсолютный рекорд 2026 года. Китайская валюта остается самой стабильно растущей в мае.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,55 сома, продажа — 13 сомов.

  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/373574/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Курсы валют в банках Кыргызстана на 12 мая: рубль еще подрос в цене
После праздников евро и юань заметно подорожали к сому: курс валют на 12 мая
Курсы валют в банках Кыргызстана на 11 мая: рубль и евро подорожали
Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Курс валют в банках Кыргызстана на 30 апреля: евро подешевел
Доллар и рубль дешевеют: курс валют в обменках и Нацбанке на 30 апреля
Курсы валют в банках Кыргызстана на 29 апреля: рубль и евро подешевели
Тенге и рубль обновили максимумы 2026 года: курсы валют на 29 апреля
Курсы валют в банках Кыргызстана на 28 апреля: рубль немного укрепился
Сом подешевел ко всем валютам: курсы на 28 апреля в обменных бюро и Нацбанке
Популярные новости
Рубль подорожал, доллар и&nbsp;евро снизились: курс валют на&nbsp;11&nbsp;мая Рубль подорожал, доллар и евро снизились: курс валют на 11 мая
Цены на&nbsp;продовольствие растут третий месяц&nbsp;&mdash; ФАО Цены на продовольствие растут третий месяц — ФАО
После праздников евро и&nbsp;юань заметно подорожали к&nbsp;сому: курс валют на&nbsp;12&nbsp;мая После праздников евро и юань заметно подорожали к сому: курс валют на 12 мая
У&nbsp;министра энергетики появился новый заместитель У министра энергетики появился новый заместитель
Бизнес
KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно KICB открывает всем индивидуальным предпринимателям счета бесплатно
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
13 мая, среда
09:58
«Вот такую воду мы пьем». Житель Нооката принес акиму мутную бутылку «Вот такую воду мы пьем». Житель Нооката принес акиму м...
09:44
Атака на Иран. Папа Римский вручил послу Тегерана высшую награду Ватикана
09:42
В Кыргызстане хотят ввести новые фильтры для кандидатов в президенты
09:36
В колледжи будут принимать абитуриентов на основании результатов ОРТ
09:34
В Кыргызстане построят девять новых общежитий для студентов вузов страны