Рубль взлетел до годового максимума: курс валют Нацбанка и обменных бюро

Российская валюта резко укрепилась, продемонстрировав взрывной рост. Обновил годовой рекорд и китайский юань. Евро и казахский тенге подешевели. Об этом говорится в данных Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,32 сома, продажа — 87,78 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,7057 сома (снижение на 0,23 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,17 сома, продажа — 103,15 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1837 сома (рост на 1,89 процента). Максимум 2026 года. Валюта установила новый рекорд. Данный показатель является максимумом с середины 2022-го.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,15 сома, продажа — 1,188 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1885 сома (снижение на 0,53 процента). Наиболее заметное падение среди основных валют. Достиг майского минимума.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1735 сома, продажа — 0,1962 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,8693 сома (рост на 0,001 процента). Исторический максимум и абсолютный рекорд 2026 года. Китайская валюта остается самой стабильно растущей в мае.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,55 сома, продажа — 13 сомов.
Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.