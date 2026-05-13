В Кыргызстане построят девять новых общежитий для студентов вузов страны

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам развития межрегиональной мобильности студентов и строительства студенческих общежитий.

Министр науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматова презентовала программу межрегиональной мобильности студентов. Общее количество квот, предусмотренных в рамках программы, составит 8 тысяч мест. Планируется строительство девяти общежитий в пяти областях страны, а также в Бишкеке и Оше на более чем 7 тысяч мест.

Также обсуждены вопросы реализации этой программы, финансирования и создания соответствующей инфраструктуры для студентов.

Министерство науки, высшего образования и инноваций совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства провело подготовительные работы по возведению студенческих общежитий, определило земельные участки, выполнило инженерно-изыскательские работы, разработало предпроектные и архитектурные решения.

Рассмотрены вопросы предоставления расширенной автономии организациям высшего профессионального образования и внедрения кредитов на образование. По итогам совещания профильным государственным органам дан ряд поручений.