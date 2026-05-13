ВОЗ выявила 11 случаев хантавируса у пассажиров круизного лайнера MV Hondius

Всемирная организация здравоохранения выявила 11 случаев хантавируса у пассажиров круизного лайнера MV Hondius. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, у девяти из них подтвердился хантавирус Андес.

Он отметил: все предполагаемые и подтвержденные случаи изолированы и находятся под строгим медицинским наблюдением, «что сводит к минимуму любой риск дальнейшего распространения». По оценке ВОЗ, риск для здравоохранения в мировом масштабе низок.

Хантавирус подтвердился у 1 из 17 американцев, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, сообщили в Минздраве США.

Во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом, заявила министр здравоохранения страны Стефани Рист. Женщина была на борту круизного судна MV Hondius, ее состояние ухудшилось за ночь после возвращения во Францию на самолете 10 мая.

Ранее британские военные десантировали медиков на остров Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике после подозрения на заражение хантавирусом у одного из местных жителей. Пациент был пассажиром судна MV Hondius и сошел на берег в прошлом месяце.

Минобороны Великобритании сообщило, что в субботу группа из шести парашютистов и двух врачей спрыгнула с транспортного самолета Королевских ВВС, который также сбросил запасы кислорода и медицинское оборудование.

Тристан-да-Кунья — самая удаленная населенная заморская территория Великобритании, расположенная в 2 тысячах 100 километрах от ближайшего населенного острова — Святой Елены. На этом вулканическом архипелаге нет взлетно‑посадочной полосы, и обычно добраться туда можно только по морю.

Хантавирус — это группа вирусов, которые циркулируют преимущественно среди грызунов и при определенных условиях могут передаваться человеку. Основными переносчиками считаются мыши-полевки, крысы, другие мелкие млекопитающие. При этом сами животные могут не иметь признаков заболевания, но быть носителями вируса и выделять его в окружающую среду с мочой, слюной и экскрементами. Свое название вирус получил от реки Хантан в Южной Корее, где в 1970-х годах впервые обнаружен зараженный вирусом грызун.