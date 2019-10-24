В Бишкеке 24 октября солнечно. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 41 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 – улицы Токтоналиева, 80, Токтогула, 86/1;

9.30-19.00 – квадрат, ограниченный улицами Буденного, Жибек Жолу, Веселой, Джалиля, улицы Керамическая, Широкая;

9.30-12.00 – отрезки улиц Горького, Карасаева, Белорусской, Юнусалиева, переулок Майкопский;

9.30-17.00 – улица Койбагарова, переулок Акбуринский, отрезки улиц Токтогула, Тимирязева;

9.30-18.00 – жилмассив «Учкун», отрезки проспекта Чуй, улиц Ауэзова, Логвиненко, Московской, Орозбекова, Раззакова, Киевской, Исанова, Коенкозова, Манаса;

9.00-18.00 – отрезки улиц Гагарина, Абдыкадырова, Матыева, Асаналиева, Островского, Кочкорской, Чукотской, переулок Лагерный;

9.00-13.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (отрезки улиц Ак-Марал, Жазыйра, Чортекова, Кривоносова);

10.00-18.00 – жилмассивы «Ак-Бата», «Ак-Тилек-2»;

11.00-14.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Бегматова, Шаты);

14.00-17.00 – село Орто-Сай (улица Лесхозная).

до 25 октября в районе, ограниченном отрезками улиц Акиева, Шопокова, проспектов Чуй, Жибек Жолу.

с 9.00 до 17.00 прекратят подачу питьевой воды в микрорайонах «Ала-Тоо-1» и «Ала-Тоо-2» в районе, ограниченном улицами Ара-Кол, Западной, Улук-Тоо, Дмитрова, Кызыл-Тоо. Подробнее

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова приглашает на выставку российской книги;

в отеле Jannat Regency проходит трехдневный хакатон SanaripThon; Подробнее

в «Асанбай-центре» состоится б изнес-встреча. Подробнее

изнес-встреча. Подробнее Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет графическую сюиту «Поле». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Таалайбек Нуралиев

Родился 24 октября 1967 года в городе Нарыне. Первый заместитель председателя ГСИН.

Памятные даты

День работников дипломатической службы Кыргызской Республики

Фото из интернета. Здание МИД КР

Дата приурочена ко Всемирному дню ООН. Установлен в соответствии с постановлением правительства от 21 октября 1998 года.

На плечах дипломатических работников Кыргызстана лежит большая ответственность за достойное представление национальных интересов страны на международной арене.

День работников стандартизации и метрологии Кыргызской Республики

Установлен постановлением правительства от 1 октября 1996 года.

24 октября 1927 года введены основы национальной стандартизации и метрологии в республике. Основными целями Национального института стандартов и метрологии КР «Кыргызстандарта» являются:

создание и развитие Национальной системы стандартизации в соответствии с международными правилами и рекомендациями;

проведение работ в области метрологии для обеспечения единства измерений в Кыргызской Республике;

поддержание и развитие Национальной эталонной базы.

День Организации Объединенных Наций

Фото из интернета

24 октября — день принятия устава ООН. Одним из первых документов организации было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации прав человека.

В ООН входит 193 государства, каждое также является членом Генеральной Ассамблеи ООН. Главными органами ООН являются: Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет (ЭКОСОС), Международный суд. Также ООН имеет ряд собственных специализированных учреждений — международных межправительственных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО, МВФ, МОТ, ЮНИДО).

Люди, которые меняли мир

Родилась кинорежиссер Динара Асанова

Фото из интернета. Динара Асанова

Родилась в 1942 году в городе Фрунзе. Советский кинорежиссер, актриса и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР.

После окончания школы в 1960–1962 годах работала ассистентом режиссера на киностудии «Кыргызфильм», снялась в фильмах «Девушка из Тянь-Шаня», «У каждого своя дорога».

С 1973 года — режиссер киностудии «Ленфильм». Среди ее фильмов — «Не болит голова у дятла», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный...» и другие.

Скоропостижно скончалась в Мурманске 4 апреля 1985 года во время съемок фильма «Незнакомка».

Творчеству Динары Асановой посвящены документальные фильмы «Товарищи: Динара Асанова» (1986, режиссер Ричард Дентон, Би-би-си), «Очень вас всех люблю» (1987, режиссер Игорь Алимпиев), «Динара» (1988, режиссер Виктор Титов), «Динара Асанова» (2003, режиссеры Марина Чудина и Екатерина Харламова, «Ленфильм»).