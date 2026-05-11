Спорт

Трамп раскритиковал цены на билеты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Дональд Трамп раскритиковал цены на билеты на матч чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2026 года.

Дональд Трамп раскритиковал цены на билеты на матч чемпионата мира по футболу — 2026

«Я бы не стал платить $1 тысячу за билет на матч ЧМ по футболу — 2026», — сказал он журналистам, имея в виду посещение стартового поединка между американской и парагвайской сборными.

По словам главы Белого дома, он не знал об этой цифре.

«Я бы, конечно, хотел там присутствовать, но, честно говоря, тоже не стал бы столько платить», — заявил он в интервью газете New York Post.

Дональд Трамп также выразил обеспокоенность тем, что из-за дороговизны билетов на трибуны не смогут попасть рядовые болельщики, в том числе его избиратели из Квинса и Бруклина. По словам американского лидера, его администрация может изучить ситуацию с неоправданно высокими ценами. При этом он признал коммерческий успех турнира, отметив рекордные продажи.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино ранее сообщил, что билеты на чемпионат мира 2026 года стоят дорого из-за того, что ФИФА получает основную прибыль только в период мундиаля. Он также связал высокие цены с ажиотажным спросом.
