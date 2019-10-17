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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 октября облачно, вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 11 часов.

Отключение газа, света, воды

  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Чортекова, Абдрахманова, Садыбакасова, проспект Мира;
  • 9.00-15.00 — отрезки улиц Матыева, Туюкской, Люксембург, переулков Тоганрогский, Казанский;
  • 9.30-18.00 — улицы Семетей, Северная, 50 лет Победы, Элебесова, Рысмендиева, 2, 3, 3а, парк «Карагачевая роща», жилмассив «Каинды», села Чон-Арык, Орто-Сай;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Московской, Исанова, Боконбаева, Чуйкова, Темировской, Кеминской, Керамической, Тыныстанова, 199;
  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 63, проспект Чуй, 39;
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Карагачевая роща», «Кара-Жигач» (улицы Исаева, Кемин).

  • район, ограниченный улицами Садыгалиева, Профсоюзной, Фучика и линией железной дороги.

Из-за прекращения подачи холодной воды в котельные Бишкектеплоэнерго предприятие приостановит подачу горячей воды в районе, ограниченном улицами Профсоюзной, Месароша, Ильменской, Каракумской, Лумумбы и Волкова, а также по адресу проспект Жибек Жолу, 625. Подробнее 

У кого намечается той

Максат Сабиров

Родился 17 октября 1967 года в селе Маман Иссык-Кульской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Светлана Назаренко

Родилась 17 октября 1970 года в городе Фрунзе. Певица, вокалистка группы «Город 312».

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
  • в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского, а также состоится встреча «Архитектура выбора»;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова, и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее

24.kg
Фото 24.kg. Выставка Абдысадыра Турусбекова

  • ololoOrmonKhan проходит Неделя столетия Баухаус;
  • Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова приглашает на романсиаду;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет поэтическую фантазию «Евгений Онегин».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Международный день за искоренение нищеты

из интернета
Фото из интернета

17 октября 1987 года более 100 тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода.

В 1992 году своей резолюцией Генеральная ассамблея ООН объявила 17 октября Международным днем борьбы за искоренение нищеты. А целью проведения этого дня является повышение осведомленности о необходимости борьбы за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах.

Открыта крупнейшая в мире база данных о фильмах IMDb

из интернета
Фото из интернета

Создателями базы Internet Movie Database (IMDb) стали любители кино. Она начала свою работу 17 октября 1990 года.

К 2017 году в базе была собрана информация о более чем 4,7 миллиона кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о 8,3 миллиона персоналий, связанных с кино: актерах, режиссерах, сценаристах, продюсерах.

Люди, которые меняли мир

Родилась скульптор Ольга Мануйлова

Фото Open.kg. Ольга Мануйлова (в центре)

Родилась 17 (30) октября 1893 года в Нижнем Новгороде. Мастер монументально-декоративной скульптуры, народный художник Киргизской ССР.

Ольга Мануйлова за 70 творческих лет создала более 600 произведений пластики. Большинство работ хранится в ее доме, двери которого уже много лет открыты для посетителей.

Декоративные лепнины Ольги Мануйловой украшают фронтоны и фасады многих строений: барельефы на здании Конституционного суда, скульптурная композиция для Театра оперы и балета.

В Кыргызстан Ольга Мануйлова попала в 1939 году. Тогда по заданию правительства ее вызвали из Москвы и предложили создать памятник акыну Токтогулу Сатылганову. Со временем проект заморозили, но семья Мануйловых, несмотря на безденежье, осталась в Кыргызстане навсегда.

из интернета
Фото из интернета. Памятник Ивану Панфилову, который установлен 7 ноября 1942 года у парка имени легендарного генерала

Одна из самых знаменитых работ Ольги Мануйловой — памятник Тоголоку Молдо, над которым скульптор работала много лет. Еще в 1940 году, познакомившись с поэтом на праздновании юбилея Токтогула, она вылепила портрет незаурядного представителя кыргызской культуры. Этот портрет вошел в историю кыргызского искусства как одно из первых и правдивых монументальных воплощений национального образа.

Умерла в 1984 году.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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