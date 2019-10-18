В Бишкеке 18 октября днем без осадков. Воздух прогреется до +17 градусов. День уменьшился до 10 часов 57 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 – отрезки улиц Фрунзе, Кулатова, Логвиненко, Новосибирская, Тимура Фрунзе, Исанова, Панфилова, жилмассивы «Ак-Тилек», «Каинды» (улица Керамическая), «Кара-Жигач» (улицы Кожояр, Кемин, Исакеева);

9.00-17.00 – жилмассив «Ала-Арча», улица Элебаева, 7;

9.30-18.00 – жилмассив «Дордой» (1-4-я улицы);

9.30-15.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Нарын, Оберон, Ыссык-Кол, Жайылган, Отмок-Ашуу);

13.00-18.00 – отрезки улиц Кеминской, Темировской.

У кого намечается той

Алмасбек Акматов

Родился 18 октября 1964 года в Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол».

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек ;

; на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда ;

; Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева ; Подробнее

; Подробнее в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского , а также состоится встреча «Архитектура выбора» ;

, а также состоится ; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова, и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее Фото 24.kg. Выставка Абдысадыра Турусбекова ololoOrmonKhan проходит Неделя столетия Баухаус;

Ololohaus приглашате на открытую лекцию «Устные истории: возможности и ограничения»

«Устные истории: возможности и ограничения» Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет трагифарс «Люди мира сего». Подробнее Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Кыргызы Ак-Сая и Чатыр-Келя приняли присягу на подданство России

Фото из интернета

Случилось это в 1863 году.

В середине XIX века сложились наиболее благоприятные условия для сближения Кыргызстана с Россией. Первыми приняли присягу на подданство России иссык-кульские кыргызы. Вслед за ними в состав Российской империи добровольно вошли киргизы Чуйской долины, Тянь-Шаньских гор и Таласской долины.

К 1863 году вся северная часть Кыргызстана, на территории которой проживала подавляющая масса кыргызского населения, вошла в состав Российской империи.

Южные районы Кыргызстана присоединились вскоре после ликвидации Кокандского ханства (1876).

Подписан Договор о зоне свободной торговли в СНГ

Фото из интернета

В 2011 году Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.

Договор, проект которого разработан российским Министерством экономического развития, предусматривает «сведение к минимуму исключений из номенклатуры товаров, к которым применяются импортные пошлины», экспортные пошлины должны быть зафиксированы на определенном уровне, а впоследствии поэтапно отменены. Договор заменил больше ста двусторонних документов, регламентирующих режим свободной торговли на пространстве содружества.

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызской Республики Сергей Борисов

Фото из интернета. Сергей Борисов

Родился 18 октября 1922 года в селе Солоновка Алтайской губернии РСФСР.

Трудовую деятельность Сергей Борисов начал в 1938 году. В годы Великой Отечественной войны был призван в ряды бойцов трудового фронта и работал в шахте города Прокопьевска Кемеровской области. После окончания войны работал артистом в театрах Прокопьевска, Кемерово, Новокузнецка, Читы.

В 1958 году приглашен в Государственный русский драматический театр имени Надежды Крупской в город Фрунзе. Всего за период его работы в театре им сыграно более 150 ролей.

Свою последнюю роль отставного пехотного офицера Анучкина в спектакле «Любовь придумали русские» Сергей Борисов сыграл 9 октября 2010 года.

Снимался в кино.

Умер 13 октября 2010 года.

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