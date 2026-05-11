Общество

На трассе север — юг строят новые базы для борьбы с лавинами и селями

На автодороге Балыкчи — Джалал-Абад, входящей в проект трассы север — юг, откроют три новых пункта дорожного обслуживания.

Как сообщили в Министерстве транспорта, объекты появятся на 107-м, 261-м и 358-м километрах дороги.
Строительство уже началось в районах Кызарт и Сузак. Еще один пункт в Сары-Камыше начнут строить после завершения оформления документов.

В ведомстве отметили, что новые базы создаются для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и содержания дороги в сложных горных условиях.

Пункты разместят в районах с высоким риском схода селей, камнепадов и снежных лавин. Там будут базироваться дорожные службы и спецтехника.

В Минтрансе заявили, что это позволит быстрее добираться до опасных участков и своевременно устранять последствия ЧС на трассе север — юг.
