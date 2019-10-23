В Бишкеке 23 октября солнечно. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 8-й микрорайон, 47, отрезки улиц Орозбекова, Михаила Фрунзе, Московской, Чокморова, Токтогула, Панфилова, Логвиненко, Киевской, проспекта Чуй, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жазыйра), улица Панфилова, 1а, 1б;

9.00-18.00 — район старого аэропорта, проспект Чингиза Айтматова, 84а, отрезки улиц Байтика Баатыра, Жумабека, Баетова, Тыныстанова, Кулатова, Ошской, переулок Оренбургский.

9.00-13.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Бурана, Кереги-Таш, Отмок-Ашуу);

9.30-13.00 — 7-й микрорайон, 52, 53;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Достоевского, Дордой);

13.00-17.00 — отрезки улиц Джантошева, Жукеева-Пудовкина, Байтика Баатыра.

до 23 октября в районе, ограниченном улицами Береговой, Новой, Мыскал, Садовой, Алтын-Бешик, Коммунаров;

до 25 октября в районе, ограниченном отрезками улиц Акиева, Шопокова, проспектов Чуй, Жибек Жолу.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова приглашает на выставку российской книги. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Международный день снежного барса

Состоявшийся в октябре 2013 года в Бишкеке Всемирный форум по сохранению снежного барса положил начало новому празднику — Международному дню снежного барса, отмечаемому с той поры ежегодно 23 октября.

Снежный барс известен иначе как ирбис. Это уникальное животное занесено в Красную книгу по причине своей малочисленности и риска оказаться в числе вымирающих видов. Ареал обитания этого крупного хищного млекопитающего семейства кошачьих — высокогорные районы Центральной Азии.

Результатом обсуждений стало принятие 23 октября 2013 года программы по сохранению уникального животного, оформленной в виде декларации. Дата принятия этой Бишкекской декларации и выбрана в качестве даты для учреждения сегодняшнего праздника.

Открытие российской авиабазы «Кант»

Фото 24.kg. Авиабаза «Кант»

В сентябре 2003 года Россия заключила договор на 15 лет с Кыргызстаном о размещении в Канте авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности. Официальное открытие авиабазы состоялось 23 октября 2003 года.

В 2009 году президенты Кыргызстана и России Курманбек Бакиев и Дмитрий Медведев подписали меморандум по дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней договорно-правовой базы, регулирующей пребывание российских воинских формирований на территории КР и размещение дополнительного российского воинского контингента.

Люди, которые меняли мир

Родился Яков Логвиненко

Фото foto.kg. Яков Логвиненко

Родился 23 октября 1895 года в Пишпеке. Активный борец за советскую власть в Семиречье и Киргизии.

Командир 1-го Пишпекского советского полка. Под его командованием в 1918 году подавлен Беловодский мятеж. В 1919 году назначается начальником гарнизона Пишпека, позднее — военкомом Семиреченского тракта.

В 1919-м его назначили начальником гарнизона Пишпека, позднее — военкомом Семиреченского тракта.

Скончался 9 апреля 1933 года. Похоронен в Дубовом парке в братской могиле с красногвардейцами.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился писатель Жунай Мавлянов

Фото из интернета. Жунай Мавлянов

Родился 23 октября в 1923 году в селе Кош-Тюбе Ошской области. Заслуженный учитель Киргизской ССР, ветеран ВОВ.

Жунай Мавлянов начал свой творческий путь в 1948 году. В 1960 году вышел сборник его стихов «Журок» («Сердце»).

После трех сборников стихов он полностью перешел к прозе. Автор рассказов «Мой дневник» (1967), «Дай руку» (1969), «Молния» (1972), «Хлеб» (1973), «Жизнь» (1979), «Мать» (1983), «Я и мои односельчане» (1985), повестей «Что с тобой, Бекиш?» (1964) , «Ожидание» (1966), романов «Ясное небо» (1972), «Высота» (1977), «Невозвратные годы» (1995).

По мотивам повести «Арча с одинокой веткой» снят фильм (1966, режиссер Д. Садырбаев).

Его имя присвоено лицею-интернату в городе Кербене Аксыйского района (1994). Его именем названа улица в Бишкеке.

Погиб 25 ноября 2003 года.

Родился поэт и драматург Жалил Садыков

Родился 23 октября 1932 года в селе Кечи-Кемин. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор. Печатается с 1950 года. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других. С 1980 года Жалил Садыков возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты». Автор слов гимна Кыргызстана. В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие. Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

Умер в 2010 году в возрасте 77 лет.