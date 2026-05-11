В Бишкеке ради лестницы срубили дерево

Глава муниципальной инспекции Бишкека Мирлан Таалайбеков раскритиковал действия одной из точек общепита после вырубки дерева ради обустройства лестничной площадки.
«Удивляют некоторые поступки: как можно ради обустройства лестничной площадки бездумно срубить дерево?» — заявил он.По словам Мирлана Таалайбекова, подобные действия нельзя считать благоустройством.
«Это говорит не о развитии, а о пренебрежении к окружающей среде и ответственности перед городом и его жителями», — отметил он.
Информация о возможных мерах в отношении владельцев пока не озвучена.