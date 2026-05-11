12:08
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

В Бишкеке ради лестницы срубили дерево

Глава муниципальной инспекции Бишкека Мирлан Таалайбеков раскритиковал действия одной из точек общепита после вырубки дерева ради обустройства лестничной площадки.

«Удивляют некоторые поступки: как можно ради обустройства лестничной площадки бездумно срубить дерево?» — заявил он.

По словам Мирлана Таалайбекова, подобные действия нельзя считать благоустройством.

«Это говорит не о развитии, а о пренебрежении к окружающей среде и ответственности перед городом и его жителями», — отметил он.

Информация о возможных мерах в отношении владельцев пока не озвучена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373290/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
«Не рубите наш парк». Жители Кемина обратились к президенту КР из-за вырубки
В Кемине начали вырубку деревьев по поручению акима, милиция проводит проверку
Скандал с деревьями в Караколе — мэрия отказалась от массовой вырубки
Тринадцать прутиков вместо тени: бишкекчане не оценили «озеленение» от мэрии
Интим у детской площадки: бишкекчане требуют убрать секс-шоп
Асфальт вокруг деревьев обернулся штрафом. Подрядчика наказали в Бишкеке
После жалоб на пыль в селе Орто-Сай мэрия Бишкека отчиталась о мерах
Снова рубят. В Бишкеке на улице Ибраимова ликвидируют кустарники и деревья
В Бишкеке деревья закатали асфальтом
Парки Бишкека превращаются в базары
Популярные новости
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
11 мая, понедельник
11:46
На трассе север — юг строят новые базы для борьбы с лавинами и селями На трассе север — юг строят новые базы для борьбы с лав...
11:44
Почему после дождей Бишкек превращается в город рек на тротуарах и дорогах
11:41
Цена на бензин резко выросла, в администрации президента назвали причину
11:39
В Бишкеке ради лестницы срубили дерево
11:36
В Бишкеке ударивший учителя школьник получил пробацию после извинений