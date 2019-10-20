В Бишкеке 20 октября солнечно. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 10 часов 51 минуты.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Лумумбы, Талды-Суйской, Ала-Букинской, Профсоюзной, Садыгалиева, Буурдинской, Кайназаровой, Ильменской, Месароша, жилмассивы «Касым» (улицы Аманат, Салтанат, Достук, Ильменская, Месароша), «Керемет».
У кого намечается той
Искендер Кадыркулов
Акылбек Тюкебаев
Сайдолимжон Джураев
Родился 20 октября 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова; Подробнее
- в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет трагикомедию «Восемь» и сказку «Красавица и чудовище»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева — спектакли «Сердитый старик» и «Туулган күн».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Памятные даты
День войск связи Вооруженных сил Кыргызской Республики
20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики в составе Полевого штаба сформировано управление связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска.
Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными силами, его материальной основой, а войска связи — специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.
Международный день повара
Дата учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много ни мало 8 миллионов членов.
Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой человек может попытаться приготовить то, что ел египетский фараон или император Поднебесной.
Международный день авиадиспетчера
На авиадиспетчеров возложена огромная ответственность: они должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновений, в особых ситуациях — оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.
Специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, летно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.
От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка.
Люди, которые меняли мир
Родился кинорежиссер Илике Кокеев
Родился 20 октября 1916-го в селе Акбешим Чуйского района. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.
В 1949-1952 годах был директором Кыргызского драмтеатра, а с 1952-го по 1958-й — главным редактором художественного вещания Главного управления по радиовещанию и радиофикации Министерства культуры Киргизской ССР.
После стажировки на киностудии имени Максима Горького в 1960 году участвует вторым режиссером в создании фильма «Перевал» (1961, режиссер-постановщик Алексей Сахаров).
С 1961-го начинает самостоятельную творческую деятельность в документальном и научно-популярном кино. Фильм Илике Кокеева «В снегах Алая» получил второй приз и диплом за лучшую режиссерскую работу на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате в 1965 году. Он ознаменовал в творчестве режиссера резкий поворот к образной публицистике.
Родилась поэтесса Нинакан Джундубаева
Родилась в 1917 году в селе Кочкорка. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.
Печатается с конца 1950-х. Первый поэтический сборник «Алгачкы жацырык» («Первый звон») издан в 1960 году.
Нинакан Джундубаева написала несколько многоактных пьес. Многие стихотворения поэтессы переложены на музыку.
Умерла в 2003-м.
В Кочкорке школа-гимназия названа ее именем.
Родилась актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева
Родилась в 1923 году в селе Токольдош. Народная артистка СССР (1970), заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула (1970) за театральную работу — роль Елены Андреевны из пьесы «Дядя Ваня» Антона Чехова.
В ее творческой биографии более 100 театральных и киноролей. Бакен Кыдыкееву называют первой, так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра. Она была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».
Первой сыграла роль Сейде, в первом спектакле «Лицом к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.
Умерла 15 января 1994 года (по другим источникам, 30 декабря 1993-го).
Родился живописец Сапар Торобеков
Родился 20 октября 1942 года в селе Биреккен Ивановского района. Народный художник Кыргызской Республики.
Участник выставок с 1969-года. Член Союза художников с 1972 года.
Автор тематических картин и пейзажей. Сюжеты его картин посвящены жизни, труду и отдыху сельских жителей — сеятелей, пахарей. Картины овеяны поэтическим настроением, любовью к родной земле. Он хорошо знает то, что изображает на холсте («Мать», «Кукуруза», «Сеятели», «Механизаторы», «Пора сенокоса»).
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