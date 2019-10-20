В Бишкеке 20 октября солнечно. Воздух прогреется до +23 градусов. День уменьшился до 10 часов 51 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Лумумбы, Талды-Суйской, Ала-Букинской, Профсоюзной, Садыгалиева, Буурдинской, Кайназаровой, Ильменской, Месароша, жилмассивы «Касым» (улицы Аманат, Салтанат, Достук, Ильменская, Месароша), «Керемет».

У кого намечается той

Искендер Кадыркулов

Родился 20 октября 1962 года. Генеральный директор ОАО «Северэлектро». Акылбек Тюкебаев Родился 20 октября 1964 года. Аким Ак-Суйского района. Сайдолимжон Джураев

Родился 20 октября 1965 года. Депутат Жогорку Кенеша от СДПК.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек ;

; на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда ;

; Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова ; Подробнее

; Подробнее в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского ;

; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее Фото 24.kg. Выставка Абдысадыра Турусбекова Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет трагикомедию «Восемь» и сказку «Красавица и чудовище» ;

и сказку ; Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева — спектакли «Сердитый старик» и «Туулган күн». Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

День войск связи Вооруженных сил Кыргызской Республики

20 октября 1919 года — день образования войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской Республики в составе Полевого штаба сформировано управление связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи — в самостоятельные специальные войска.

Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными силами, его материальной основой, а войска связи — специальные войска, предназначенные для установления систем связи между войсками и силами в мирное и военное время. От состояния и функционирования связи во многом зависят оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.

Международный день повара

Фото 24.kg. Данияр Деркембаев и студенты лицея № 113 Оша

Дата учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много ни мало 8 миллионов членов.

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой человек может попытаться приготовить то, что ел египетский фараон или император Поднебесной.

Международный день авиадиспетчера

Фото из интернета

На авиадиспетчеров возложена огромная ответственность: они должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновений, в особых ситуациях — оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.

Специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, летно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.

От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Илике Кокеев

Фото open.kg. Илике Кокеев

Родился 20 октября 1916-го в селе Акбешим Чуйского района. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1949-1952 годах был директором Кыргызского драмтеатра, а с 1952-го по 1958-й — главным редактором художественного вещания Главного управления по радиовещанию и радиофикации Министерства куль­туры Киргизской ССР.

После стажировки на киностудии имени Максима Горького в 1960 году участвует вторым режиссером в создании фильма «Перевал» (1961, режиссер-постановщик Алексей Сахаров).

С 1961-го начинает самостоятельную творческую деятель­ность в документальном и научно-популярном кино. Фильм Илике Кокеева «В сне­гах Алая» получил второй приз и диплом за лучшую режиссерскую работу на смотре-соревновании кинематографистов Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате в 1965 году. Он ознаменовал в творчестве режиссера резкий поворот к образной публицистике.

Родилась поэтесса Нинакан Джундубаева

Фото open.kg. Нинакан Джундубаева

Родилась в 1917 году в селе Кочкорка. Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

Печатается с конца 1950-х. Первый поэтический сборник «Алгачкы жацырык» («Первый звон») издан в 1960 году.

Нинакан Джундубаева написала несколько многоактных пьес. Многие стихотворения поэтессы переложены на музыку.

Умерла в 2003-м.

В Кочкорке школа-гимназия названа ее именем.

Родилась актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева

Фото из интернета. Бакен Кыдыкеева в фильме «Материнское поле»

Родилась в 1923 году в селе Токольдош. Народная артистка СССР (1970), заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула (1970) за театральную работу — роль Елены Андреевны из пьесы «Дядя Ваня» Антона Чехова.

В ее творческой биографии более 100 театральных и киноролей. Бакен Кыдыкееву называют первой, так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра. Она была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».

Первой сыграла роль Сейде, в первом спектакле «Лицом к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.

Умерла 15 января 1994 года (по другим источникам, 30 декабря 1993-го).

Родился живописец Сапар Торобеков

Родился 20 октября 1942 года в селе Биреккен Ивановского района. Народный художник Кыргызской Республики.

Участник выставок с 1969-года. Член Союза художников с 1972 года.

Автор тематических картин и пейзажей. Сюжеты его картин посвящены жизни, труду и отдыху сельских жителей — сеятелей, пахарей. Картины овеяны поэтическим настроением, любовью к родной земле. Он хорошо знает то, что изображает на холсте («Мать», «Кукуруза», «Сеятели», «Механизаторы», «Пора сенокоса»).

Фото из интернета. Цветы. Холст, масло, 2014 год

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