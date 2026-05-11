Общество

В Бишкеке ударивший учителя школьник получил пробацию после извинений

В Бишкеке завершился судебный процесс по делу ученика школы № 83, который ударил учителя. Об этом сообщили СМИ.

Разбирательство началось 13 апреля. 

Как стало известно, заседание, назначенное на 23 апреля, перенесли из-за неявки психолога. В это время стороны пытались урегулировать ситуацию мирно.

Сам педагог заявлял, что готов простить подростка. «Ребенок еще молодой, вся жизнь впереди», — говорил он.

Учителя, избившего школьника в Бишкеке, доставили в милицию

История вызвала широкий общественный резонанс и вновь подняла вопрос безопасности и статуса учителей в Кыргызстане. На фоне участившихся конфликтов в стране уже ужесточили законодательство: с 2025 года за нападение на педагога предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. Кроме того, в Жогорку Кенеше обсуждают усиление наказания за оскорбление учителей.

На последнем заседании 30 апреля школьник полностью признал вину и публично попросил прощения у педагога и общества. Родители подростка также извинились.

Учитель вновь попросил суд проявить снисхождение, отметив, что подросток «поддался чужому влиянию и совершил ошибку по молодости».

Суд учел признание вины, позицию потерпевшего и мнение специалистов и назначил подростку один год пробации. Это означает, что он останется на свободе, но будет находиться под контролем. Решение может быть обжаловано в городском суде.
