00:52
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 октября солнечно. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 11 часов 3 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 8.00-18.00 – жилмассив «Мурас-Ордо», отрезки улиц Садыбакасова, Ак-Марал;
  • 9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 64;
  • 9.00-18.00 – 9-я улица, улица Садырбаева, отрезки улиц Московской, Руставели, Темировской, Кулатова, Керамическая, Тыныстанова, 197, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Нарын, Исакеева, Жайылган, Иссык-Кол, Оберон), переулки Ошский, Логвиненко;
  • 9.30-18.00 – жилмассив «Токольдош» (улица Октябрьская), улицы Древесная, 368, Дачная;
  • 9.30-15.00 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Нооруз, Ак-Уул, Анар);
  • 9.30-17.00 – село Орто-Сай (улицы Ормокоева, Балык-Кумара, Иманалиева, Асанбаева);
  • 12.00-18.00 – отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева.

Памятные даты

Всемирный день продовольствия

из интернета
Фото из интернета

Провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.

Главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.

16 октября 1945 года образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН.

Всемирный день хлеба

из интернета
Фото из интернета

Выбор даты обусловлен также к образованию FAO. Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Всемирный день хлеба — это не только повод рассказать о проблеме голода на планете, но и профессиональный праздник работников данной отрасли, и, конечно же, дань уважения продукту, когда чествуют и всех профессионалов, связанных с производством хлеба.

Всемирный день анестезии

из интернета
Фото из интернета

Всемирный день анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

День шефа

из интернета
Фото из интернета

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.

Традицию празднования Дня шефа поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру.

В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.

Люди, которые меняли мир

Умер политический деятель Кыргызстана Аманбек Карыпкулов

Родился в 1939 году в селе Кара-Суу Таласской области.

Избирался депутатом нескольких созывов Верховного совета Киргизской ССР, был председателем Верховного совета Киргизской ССР.

С 1996 года по 2001 год он возглавлял Кыргызскую государственную телерадиовещательную компанию. Затем был назначен на должность руководителя администрации президента Кыргызской Республики.

С 2002 года по 2005 год являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Турецкой Республике и Республике Македонии.

Аманбек Карыпкулович умело совмещал свою работу на государственной службе с научной деятельностью.

Он является автором более 80 научных работ по философии, в том числе 8 научных монографий. Являлся академиком, член-корреспондентом Национальной академии наук Кыргызской Республики. Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки.

Он внес огромный вклад в развитие народного образования, науки, государственного управления и дипломатии страны.

Умер 16 октября 2008 года.

У кого намечается той

Памирбек Асанов 

Родился 16 октября 1964 года в селе Полтавка Чуйской области. Заместитель министра внутренних дел КР. 

Алмазбек Баатырбеков

Родился 16 октября 1970 года в селе Ат-Башы Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Тазабек Икрамов

Родился 16 октября 1974 года в селе Кызыл-Сенир Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
  • на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
  • Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
  • в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского, а также состоится встреча «Архитектура выбора»;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова, и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее

24.kg
Фото 24.kg. Выставка Абдысадыра Турусбекова

  • ololoOrmonKhan проходит Неделя столетия Баухаус.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка:
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на&nbsp;процесс по&nbsp;делу Батукаева Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева
Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и&nbsp;дело Батукаева ушло в&nbsp;суд Неделя-24. Какие сроки грозят Алмазбеку Атамбаеву, и дело Батукаева ушло в суд
Как из&nbsp;охранника превратиться во&nbsp;владельца бизнеса в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; история успеха Как из охранника превратиться во владельца бизнеса в Москве — история успеха
Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
Итоги технического развития MegaCom за&nbsp;III квартал 2019 года Итоги технического развития MegaCom за III квартал 2019 года
Более 150 команд приняли участие в&nbsp;футбольном турнире &laquo;Абдыш-Аты&raquo; Более 150 команд приняли участие в футбольном турнире «Абдыш-Аты»
Больше охват, лучше скорости! 4G-сеть О! в&nbsp;отдаленных регионах продолжает расти Больше охват, лучше скорости! 4G-сеть О! в отдаленных регионах продолжает расти
16 октября, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 октября, вторник
23:49
Эксперты выбрали смартфоны с самым лучшим звуком
23:28
Кыргызстанка пыталась подкупить в России сотрудника ДПС. Ее задержали
23:07
В США белки едва не сожгли автомобиль
22:47
В Караколе полгода не могут отремонтировать дорогу. Водители недовольны
22:26
«Безопасный город». Водители вынуждены нарушать ПДД из-за припаркованных машин