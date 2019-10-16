В Бишкеке 16 октября солнечно. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 11 часов 3 минут.
Отключение газа, света, воды
- 8.00-18.00 – жилмассив «Мурас-Ордо», отрезки улиц Садыбакасова, Ак-Марал;
- 9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 64;
- 9.00-18.00 – 9-я улица, улица Садырбаева, отрезки улиц Московской, Руставели, Темировской, Кулатова, Керамическая, Тыныстанова, 197, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Нарын, Исакеева, Жайылган, Иссык-Кол, Оберон), переулки Ошский, Логвиненко;
- 9.30-18.00 – жилмассив «Токольдош» (улица Октябрьская), улицы Древесная, 368, Дачная;
- 9.30-15.00 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Нооруз, Ак-Уул, Анар);
- 9.30-17.00 – село Орто-Сай (улицы Ормокоева, Балык-Кумара, Иманалиева, Асанбаева);
- 12.00-18.00 – отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева.
- микрорайон «Улан». Подробнее
Памятные даты
Всемирный день продовольствия
Провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.
Главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.
16 октября 1945 года образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН.
Всемирный день хлеба
Выбор даты обусловлен также к образованию FAO. Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.
Всемирный день хлеба — это не только повод рассказать о проблеме голода на планете, но и профессиональный праздник работников данной отрасли, и, конечно же, дань уважения продукту, когда чествуют и всех профессионалов, связанных с производством хлеба.
Всемирный день анестезии
Всемирный день анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.
Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.
День шефа
Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.
В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.
Традицию празднования Дня шефа поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру.
В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.
Люди, которые меняли мир
Умер политический деятель Кыргызстана Аманбек Карыпкулов
Родился в 1939 году в селе Кара-Суу Таласской области.
Избирался депутатом нескольких созывов Верховного совета Киргизской ССР, был председателем Верховного совета Киргизской ССР.
С 1996 года по 2001 год он возглавлял Кыргызскую государственную телерадиовещательную компанию. Затем был назначен на должность руководителя администрации президента Кыргызской Республики.
С 2002 года по 2005 год являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Турецкой Республике и Республике Македонии.
Аманбек Карыпкулович умело совмещал свою работу на государственной службе с научной деятельностью.
Он является автором более 80 научных работ по философии, в том числе 8 научных монографий. Являлся академиком, член-корреспондентом Национальной академии наук Кыргызской Республики. Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки.
Он внес огромный вклад в развитие народного образования, науки, государственного управления и дипломатии страны.
Умер 16 октября 2008 года.
У кого намечается той
Памирбек Асанов
Родился 16 октября 1964 года в селе Полтавка Чуйской области. Заместитель министра внутренних дел КР.
Алмазбек Баатырбеков
Родился 16 октября 1970 года в селе Ат-Башы Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».
Тазабек Икрамов
Родился 16 октября 1974 года в селе Кызыл-Сенир Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;
- на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда;
- Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева; Подробнее
- в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского, а также состоится встреча «Архитектура выбора»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова, и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее
- ololoOrmonKhan проходит Неделя столетия Баухаус.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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