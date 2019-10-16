В Бишкеке 16 октября солнечно. Воздух прогреется до +21 градуса. День уменьшился до 11 часов 3 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-18.00 – жилмассив «Мурас-Ордо», отрезки улиц Садыбакасова, Ак-Марал;

9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 64;

9.00-18.00 – 9-я улица, улица Садырбаева, отрезки улиц Московской, Руставели, Темировской, Кулатова, Керамическая, Тыныстанова, 197, жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Нарын, Исакеева, Жайылган, Иссык-Кол, Оберон), переулки Ошский, Логвиненко;

9.30-18.00 – жилмассив «Токольдош» (улица Октябрьская), улицы Древесная, 368, Дачная;

9.30-15.00 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Чубак, Нооруз, Ак-Уул, Анар);

9.30-17.00 – село Орто-Сай (улицы Ормокоева, Балык-Кумара, Иманалиева, Асанбаева);

12.00-18.00 – отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева.

микрорайон «Улан». Подробнее

Памятные даты

Всемирный день продовольствия

Фото из интернета

Провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций.

Главная цель — повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще сегодняшняя дата — это повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы — избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.



16 октября 1945 года образована Организация продовольствия и сельского хозяйства ООН.

Всемирный день хлеба

Фото из интернета

Выбор даты обусловлен также к образованию FAO. Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Всемирный день хлеба — это не только повод рассказать о проблеме голода на планете, но и профессиональный праздник работников данной отрасли, и, конечно же, дань уважения продукту, когда чествуют и всех профессионалов, связанных с производством хлеба.

Всемирный день анестезии

Фото из интернета

Всемирный день анестезии традиционно считают своим профессиональным праздником анестезиологи-реаниматологи и все специалисты этой области медицины.

Вместе с развитием общества совершенствовались знания и в области медицины, в том числе и в анестезиологии, что в итоге привело к ее выделению в отдельную ветвь медицины, которая сейчас неотъемлемо сопровождает не только хирургию, но и психиатрию, и наркологию, и другие области медицины.

День шефа

Фото из интернета

Профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая секретарем в американской компании State Farm Insurance Company, предложила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого руководителя. В 1962 году этот праздник официально утвержден губернатором штата Иллинойс Отто Карнером.



Традицию празднования Дня шефа поддержали и другие страны, праздник распространился по всему миру.



В этот день полагается вспомнить, что руководитель — это профессия. Что это работа без отдыха, ответственность за каждый шаг, за каждое слово, за благополучие подчиненных ему людей.

Люди, которые меняли мир

Умер политический деятель Кыргызстана Аманбек Карыпкулов

Родился в 1939 году в селе Кара-Суу Таласской области. Избирался депутатом нескольких созывов Верховного совета Киргизской ССР, был председателем Верховного совета Киргизской ССР. С 1996 года по 2001 год он возглавлял Кыргызскую государственную телерадиовещательную компанию. Затем был назначен на должность руководителя администрации президента Кыргызской Республики. С 2002 года по 2005 год являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Турецкой Республике и Республике Македонии. Аманбек Карыпкулович умело совмещал свою работу на государственной службе с научной деятельностью. Он является автором более 80 научных работ по философии, в том числе 8 научных монографий. Являлся академиком, член-корреспондентом Национальной академии наук Кыргызской Республики. Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки. Он внес огромный вклад в развитие народного образования, науки, государственного управления и дипломатии страны. Умер 16 октября 2008 года.

У кого намечается той

Памирбек Асанов

Родился 16 октября 1964 года в селе Полтавка Чуйской области. Заместитель министра внутренних дел КР.

Алмазбек Баатырбеков

Родился 16 октября 1970 года в селе Ат-Башы Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Кыргызстан».

Тазабек Икрамов

Родился 16 октября 1974 года в селе Кызыл-Сенир Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек ;

; на площади Победы проходит выставка-ярмарка цветов и меда ;

; Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет персональную выставку Табылды Коомбаева ; Подробнее

; Подробнее в ololoErkindik проходит выставка Николая Жестовского , а также состоится встреча «Архитектура выбора» ;

, а также состоится ; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова, и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее Фото 24.kg. Выставка Абдысадыра Турусбекова ololoOrmonKhan проходит Неделя столетия Баухаус. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.