В Бишкеке 27 октября без осадков. Воздух прогреется до +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 32 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 – отрезки улиц Кок-Добо, Садырбаева, Он-Арча, Бердибаева.

Куда сходить

Культура в ТРЦ Vefa открылась выставка экзотических бабочек;

Выставочный зал Союза художников «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова представляет выставку Суйменкула Чокморова. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет выставки Талгата Миррахимова и Абдысадыра Турусбекова и посвященную Суйменкулу Чокморову; Подробнее

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Звериные истории» и «Белоснежка и семь гномов»;

состоится закрытие велосезона. Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Чингиз Айдарбеков

Родился 27 октября 1977 года в городе Фрунзе. Министр иностранных дел КР.

Данияр Дулдаев

Родился 27 октября 1992 года. Теннисист.

Памятные даты

День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Кыргызской Республики

Фото пресс-служба мэрии столицы. Сотрудница Бишкекского троллейбусного управления

День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста, отмечается в Кыргызстане и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

День местных сообществ Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Здание мэрии Балыкчи

День местных сообществ Кыргызской Республики отмечается в последнее воскресенье октября.

День установлен постановлением правительства от 6 марта 2003 года в соответствии с указом президента об оказании государственной поддержки органам местного самоуправления первичного уровня.

История развития местного самоуправления Кыргызстана говорит о непростом пути, пройденном страной за краткий промежуток времени в направлении реализации принципов местного народовластия, внедрения открытости и прозрачности действий местных органов власти и, в конечном итоге, повышения эффективности территориального управления.

Верховный совет Кыргызстана избрал Аскара Акаева первым президентом республики

Фото из интернета. Аскар Акаев

27 октября 1990 года Аскар Акаев избран на должность президента Киргизской ССР, которая учреждена Верховным советом республики.

В 1991 году он победил на президентских выборах, став всенародно избранным президентом.

В Кыргызстане образовано подразделение «Альфа»

Фото из интернета

Специальное подразделение антитеррора Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики образовано 27 октября 1992 года.

Отделение находилось на особо секретном «нелегальном» положении. Члены группы использовали документы прикрытия и жили на конспиративных квартирах. В лицо бойцов знали единицы, даже родственники спецназовцев не догадывались, где служат их близкие.

За время существования проведено свыше 300 спецопераций по пресечению террористической и преступной деятельности. Саперы «Альфы» провели свыше 200 боевых разминирований.

Состоялась первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс»

Фото из интернета. Статуэтка кинопремии «Ак Илбирс»

Первая церемония вручения кинопремии «Ак Илбирс» состоялась 27 октября 2012 года.

Основной целью ежегодной кинопремии «Ак Илбирс» является улучшение качества производимой кинопродукции в Кыргызстане, а также создание стимула для дальнейшего развития методом отбора самых лучших работ по утвержденным комиссией номинациям.

Премия присуждается при поддержке Союза кинематографистов КР, общественного фонда «Айтыш» и Фонда развития кино.

Всемирный день аудиовизуального наследия

В 2005 году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО утвердила резолюцию, в которой провозгласила 27 октября Всемирным днем аудиовизуального наследия — в ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении движимых изображений и в качестве механизма для повышения общей информированности о необходимости принятия срочных мер для признания важности аудиовизуальных документов как неотъемлемой части национальной идентичности.

К аудиовизуальному наследию относятся фильмы, радио- и телевизионные программы, аудио- и видеозаписи.

Аудиовизуальная история Кыргызстана хранится в Центральном государственном архиве кинофонофотодокументов.



Люди, которые меняли мир

Родилась блокадница Ленинграда Прасковья Ильина

Родилась 27 октября 1913 года. Прошла Великую Отечественную войну, участвовала в снятии блокады Ленинграда. Прасковья Ильина — обладательница множества медалей и наград.

Умерла 10 января 2014 года в Оше.