На пляже Иссык-Куля проверяют происхождение маслянистых пятен

На пляже в селе Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области специалисты начали проверку после появления в соцсетях видео с маслянистыми пятнами на берегу озера. Об этом сообщила общественный деятель Гульнара Джурабаева.

По ее словам, после публикации обращения на место выехали инспекторы Службы экологического и технического надзора.

Фото из социальных сетей

11 мая они отобрали образцы воды и песка для лабораторных исследований, чтобы установить причины появления пятен.

Как отмечается, во время визуального осмотра явных источников загрязнения не обнаружено.

Предварительно специалисты предполагают, что пятна могли быть связаны с сероводородом, который иногда сопровождает теплые источники в этой местности.

По словам Гульнары Джурабаевой, к моменту повторного осмотра прежних следов уже не наблюдалось — вероятно, их смыл дождь.

Окончательные выводы будут сделаны после получения результатов лабораторных анализов.